Kto w końcu prowadzi w sondażach? Odcinamy szum

Według jednego z ostatnich badań w grudniu rośnie przewaga Koalicji Obywatelskiej nad PiS. Według innego – PiS utrzymuje pewną przewagę. To jak jest naprawdę?

Od początku grudnia ukazało się sześć sondaży, w których wyniki wahają się od 38-proc. poparcia dla PiS i 27-proc. dla Koalicji Obywatelskiej (Social Changes, 2–5 grudnia) do 28-proc. poparcia dla PiS i 32-proc. dla KO (Kantar, 2–7 grudnia). Podczas gdy w badaniu Social Changes tylko 1 proc. wyborców nie wie, na kogo będzie głosować, w najnowszym badaniu CBOS (28 listopada–11 grudnia) 25 proc. badanych pozostaje niezdecydowanych.

Zaszumione wyniki

Bardziej niż kiedykolwiek polskie sondaże partyjne oferują „dla każdego coś miłego”. Zwolennicy KO ucieszą się z tego, co Donald Tusk nazwał „pierwszym prezentem pod choinką”. Zwolennicy PiS-u mogą wskazać na stałe poparcie przekraczające 35 proc. w sondażach Social Changes, podczas gdy fani Konfederacji mogą wykorzystać wyniki tego samego badania (9 proc.), aby argumentować, że pozostają w pobliżu Lewicy i Polski 2050. Popierający PSL, odwołując się do wyników IBRIS (6,2 proc.) i United Surveys (5,9 proc.), mają okazję by sugerować, że wynik Kantar Public (2 proc.) musi być niefortunnym wyjątkiem. Tymczasem ci, którzy pozostają sceptyczni co do zalet istniejących partii, mogą pocieszać się faktem, że w trzech z ostatnich sondaży odsetek niezdecydowanych respondentów jest dwucyfrowy.

Dane, krótko mówiąc, są zaszumione. Jednak pod tym szumem kryją się wyraźne i trwałe trendy. Od lata poparcie dla KO nieco wzrosło, a najbardziej prawdopodobny poziom poparcia dla tej partii wynosi 29 proc. W tym samym okresie poparcie dla PiS spadło do ok. 35 proc. W innych przypadkach w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odnotowano więcej stabilności niż ruchu – Polska 2050 ma średnio ok. 12 proc., Lewica – 9 proc., Konfederacja – 7 proc., a PSL – 5 proc.

