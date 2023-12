5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Nowe porządki w TVP, prawomocne skazanie Kamińskiego i Wąsika, niekonstytucyjna neo-KRS, kryzys katolicyzmu w Polsce i tysiąc dni Andrzeja Poczobuta w więzieniu.

1. Dziś nowe „Wiadomości” TVP

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów i rady nadzorcze TVP, PR i PAP. Swój ruch tłumaczył wtorkową uchwałą Sejmu w sprawie przywrócenia ładu prawnego, bezstronności i rzetelności mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Niezwłocznie powołał nowe rady nadzorcze spółek, te zaś powołały nowe zarządy.

Nowi szefowie pojawili się w siedzibie TVP przy Woronicza w środę w południe, po kolegium, które odbyli na mieście, jak wynika z informacji „Polityki”. Był wśród nich nowy przewodniczący rady nadzorczej Piotr Zemła. Posłowie PiS, którzy pełnią na Woronicza dyżury celem „obrony niezależności TVP”, pytali go, kim jest i „na jakiej podstawie się tutaj pojawił”. „Jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej. Nazywam się Piotr Zemła, zostałem wybrany członkiem Rady Nadzorczej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zadzwońcie na policję, jeżeli uważacie, że jestem tu bezprawnie. To mogę państwu doradzić” – odpowiedział.

Chwilę później przestało nadawać TVP Info. Zamiast flagowej propagandówki PiS puszczany był sygnał z TVP1. Kanały regionalne zostały zastąpione przez TVP2.

Zamiast „Wiadomości” w środę o 19:30 wyemitowano wystąpienie Marka Czyża, nowego prowadzącego program informacyjny TVP. „Żaden polski obywatel nie ma obowiązku wsłuchiwać się w propagandę. Ma prawo żądać rzetelnej informacji. Od jutra »Wiadomości« będą przedstawiać fotografię świata, a nie jego obraz. Zamiast propagandowej zupy chcemy zaproponować czystą wodę” – powiedział, zapowiadając czwartkowe wydanie w nowej odsłonie.

2. Kamiński i Wąsik prawomocnie skazani

Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika za nadużycie władzy. Zrobił to mimo ich uniewinnienia (jeszcze przed prawomocnym skazaniem) przez prezydenta Andrzeja Dudę. I mimo dwóch wyroków Trybunału nie-Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, które miały to ułaskawienie zalegalizować i zabetonować, zakazując sądowi rozpatrzenia apelacji poszkodowanych działaniami CBA w ramach prowokacji przeciwko Andrzejowi Lepperowi.

Kamiński i Wąsik w pierwszej instancji dostali trzy lata więzienia bez zawieszenia i dziesięć lat zakazu sprawowania funkcji publicznych. Nowy wyrok opiewa na dwa lata więzienia i pięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych.

„Wszystko wskazuje na to, że będę musiał wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów posłów Kamińskiego i Wąsika. Od kilku godzin prawnicy pracują” – powiedział w środę po południu marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Z kolei prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z Kamińskim i Wąsikiem po ogłoszeniu wyroku, przekazał, że ułaskawienie w 2015 r. zostało wykonane zgodnie z prawem i pozostaje w mocy.

3. Niekonstytucyjna neo-KRS

W środę wieczorem Sejm przyjął uchwałę o niekonstytucyjności nowej Krajowej Rady Sądownictwa. „Za” głosowało 239 posłów, przeciw 169. Posłowie skierowali wezwanie do członków wybranych wbrew konstytucji do „niezwłocznego zaprzestania działalności w radzie, gdyż ta podważa porządek konstytucyjny RP”.

We wtorek Andrzej Duda w piśmie do marszałka Hołowni napisał, że „teza zawarta w projekcie uchwały, że wybór członków KRS nastąpił z rażącym naruszeniem konstytucji, jest nieprawdziwa”. Jak dodał, nigdy nie wyrazi zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez prezydenta.

4. Coraz mniej praktykujących katolików

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował raport „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia” za 2022 r. Pierwsze takie badanie od czasu zniesienia ograniczeń pandemicznych potwierdza, że praktykujący katolicy stanowią w Polsce mniejszość.

Spadki widać we wszystkich dziedzinach życia religijnego. Jest coraz mniej księży, zakonników i zakonnic. Seminaria duchowne świecą pustkami. Coraz mniej uczniów bierze udział w szkolnej katechezie. W porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 4 proc. spadła liczba chrztów (ok. 302 tys. w 2022) i małżeństw wyznaniowych (z blisko 104 tys. w 2021 r. do 88 tys. w 2022).

„To się będzie przekładało na sytuację finansową Kościoła” – zauważa w „Polityce” Joanna Podgórska. I wyjaśnia: „Mniej uczestniczących w mszach oznacza spadek dochodów z tacy, a dla Kościoła to podstawowe źródło finansowania. Opłata za śluby to znacząca pozycja w parafialnych budżetach. Podobnie jak dla duchownych pensje pobierane za nauczanie religii w szkole. Ministra Barbara Nowacka właśnie zapowiedziała ograniczenie jego wymiaru z dwóch do jednej godziny tygodniowo. A na horyzoncie są jeszcze zapowiedzi likwidacji Funduszu Kościelnego”.

5. Tysiąc dni więzienia Andrzeja Poczobuta

„Tysiąc dni za kratami za niewinność to jest o tysiąc dni za dużo” – pisze o Andrzeju Poczobucie na łamach „Polityki” Jagienka Wilczak. Poczobut jest dziennikarzem, działaczem polskiej mniejszości na Białorusi, bojownikiem o wolność i demokrację. Reżim Aleksandra Łukaszenki skazał go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za krytykę prezydenta i jego rządów wpychających Białoruś coraz dalej w bezprawie i autorytaryzm.

Uwięziono go, oskarżono i skazano na podstawie fałszywych zarzutów o wzniecanie nienawiści rasowej i religijnej oraz gloryfikowanie faszyzmu. Żeby zrobić większe wrażenie na obywatelach Białorusi, dołożono jeszcze terroryzm.

Obecnie przebywa w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku. Jest nieustająco przetrzymywany w karcerze, pozbawiony widzeń, choćby z obrońcą, listów i paczek żywnościowych od rodziny, leków na dolegliwości sercowe, na które leczył się od dawna.