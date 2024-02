Sondaże po styczniu. PiS się obsuwa, Trzecia Droga rośnie

Jak zmieniające się notowania partii wpłyną na wyniki kwietniowych wyborów samorządowych? Ordynacja do sejmików jest szczególnie trudna dla Lewicy i Konfederacji.

Za nieco ponad dwa miesiące odbędą się wybory samorządowe. Ogólnopolski wynik dużych partii będzie miał niewielkie znaczenie (dużo ważniejsze będą wyniki w poszczególnych gminach, powiatach, okręgach), natomiast pozwoli on ocenić kondycję, w jakiej się znajdują, i pokaże pozycje startowe przed wyborami europejskimi. W Polityce Insight przyjrzeliśmy się aktualnym sondażom, aby ocenić, jakie realne poparcie mają dziś partie.

Możliwa zmiana lidera, choć KO stoi w miejscu

Według metody Polityki Insight*, największym poparciem dalej cieszy się PiS, na który chciałoby głosować 32,8 proc. wyborców (o 2,6 pkt proc. mniej niż zagłosowało 15 października). Spadek poparcia dla partii, która przegrała wybory, był zjawiskiem przewidywalnym i prawdopodobnie utrzyma się jeszcze przez kilka miesięcy – zwłaszcza jeśli PiS przegra wybory samorządowe (na co się zanosi), co może pociągnąć dalsze spadki przed wyborami europejskimi.

Jeśli w najbliższych tygodniach dojdzie do mijanki na pozycji lidera, będzie to bardziej zasługa słabości PiS-u, a nie siły Koalicji Obywatelskiej. Jej sondaże pozostają stabilne (obecnie 30,8 proc., przy wyniku 30,7 proc. w wyborach), a powyborczy bonus dla zwycięzcy konsumuje Trzecia Droga (17,4 proc., 3 pkt proc. więcej niż sojusz Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni zdobył 15 października).

Może to wynikać z tego, że ministrowie Donalda Tuska zajmują się trudną dziedziną odbijania bastionów władzy z rąk PiS (Bartłomiej Sienkiewicz – telewizja, Adam Bodnar – prokuratura). A Hołownia jako marszałek Sejmu dowozi obietnicę wprowadzenia nowej jakości w tej izbie – wysoka oglądalność pierwszych posiedzeń to w dużej mierze jego zasługa.

Lekkie wzrosty Lewicy i Konfederacji. Tylko sondażowe?

Sondaże dają lekko wyższy wynik niż w wyborach Lewicy (9,6 proc. dziś, 8,6 proc. 15 października) i Konfederacji (7,8 proc. do 7,2 proc.), choć ośrodki badawcze przeszacowały obie te partie przed wyborami parlamentarnymi. Musimy mieć to na uwadze i przyjąć, że realne poparcie obu partii może być dziś na poziomie z 15 października lub lekko niższe.

To dla nich zła wiadomość, jako że wybory do sejmików charakteryzują się wyższym realnym progiem wyborczym w okręgach niż wybory do Sejmu – ze względu na porównywalnie mniejsze okręgi. Do tego metoda D’Hondta przeliczania głosów na mandaty preferuje większe ugrupowania. W sumie oznacza to, że wynik na poziomie 8–9 proc. skutkuje wprowadzeniem niższej liczby radnych do sejmików niż wynikałoby to z prostej proporcji odsetków głosów oddanych na poszczególne listy.

Koalicja rządowa zyskuje wyborców, ale dzieje się to przede wszystkim za sprawą Trzeciej Drogi, której politycy nie są kojarzeni z najgłośniejszymi działaniami rządu. Wydaje się, że rzeczywiście sojusz Hołowni i Kosiniaka-Kamysza jest jedyną siłą na scenie politycznej (poza będącą w kryzysie Konfederacją), która jest w stanie przyciągnąć do siebie zarówno byłych wyborców obozu Zjednoczonej Prawicy, jak i innych partii tworzących dziś koalicję rządową. Trzecia Droga może być największym wygranym wyborów samorządowych, w których PSL tradycyjnie osiąga wyższy wynik niż w innych głosowniach.

* Zaprezentowane wyniki są ważoną średnią sondażową liczoną przez Politykę Insight. Aby określić wagi, oceniliśmy wiarygodność sondaży przeprowadzanych przez firmy badawcze przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Do jej wyliczenia wzięliśmy pod uwagę sondaże z ostatnich dwóch miesięcy, doważając te wykonane niedawno, a osłabiając wagę tych dawniejszych. Wyniki podajemy po proporcjonalnym rozdzieleniu głosów niezdecydowanych.