Oscarowy triumf „Oppenheimera”. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

„Oppenheimer” zwycięzcą gali oscarowej, Duda i Tusk przed wyjazdem do USA, papież Franciszek dwuznacznie o Ukrainie, rozmowy premiera z rolnikami, PiS planuje wielki marsz 18 maja.

1. Siedem Oscarów dla „Oppenheimera”

Film biograficzny Christophera Nolana „Oppenheimer” triumfował na tegorocznej 96. gali oscarowej, zdobywając siedem statuetek, w tym dla najlepszego filmu, najlepszego aktora pierwszoplanowego (Cillian Murphy), drugoplanowego (Robert Downey Jr) i najlepszego reżysera. Film dostał także statuetki za montaż, zdjęcia i muzykę.

Cztery Oscary, w tym dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej (Emma Stone), zdobył film „Biedne istoty”, dwie – brytyjsko-polski obraz Jonathana Glazera „Strefa interesów”. Inny kasowy przebój zeszłego roku, „Barbie” Grety Gerwig, dostał tylko jednego Oscara – za najlepszą oryginalną piosenkę śpiewaną przez Billie Eilish. Statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej otrzymała Da’Vine Joy Randolph („Przesilenie zimowe”). Najlepszym dokumentem został film opowiadający o wojnie w Ukrainie „20 dni w Mariupolu”.

2. RBN zbiera się przed wylotem prezydenta i premiera do USA

Na poniedziałek Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Celem spotkania ma być według prezydenta „pokazanie jedności” w sprawach bezpieczeństwa przed wspólną wtorkową wizytą Dudy i premiera Donalda Tuska w USA. Obaj spotkają się w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem w 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO.

Podczas rozmów w USA poruszone mają być tematy m.in. amerykańskiej solidarności wobec Europy w ramach NATO, wsparcia dla Ukrainy oraz polskich zakupów zbrojeniowych w USA. W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań mających klub parlamentarny lub poselski, szefowie kancelarii prezydenta i BBN.

3. Dwuznaczne słowa papieża Franciszka o Ukrainie

„Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo: »negocjować« jest odważne” – powiedział Franciszek szwajcarskiej telewizji w ujawnionym w weekend fragmencie wywiadu. I dodał: „Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie idą dobrze, trzeba mieć odwagę negocjować”.

To kolejna wypowiedź papieża, którą można odczytywać jako prorosyjską. „A może, dla równowagi, zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy? Pokój zapanowałby natychmiast, bez potrzeby negocjacji” – napisał na platformie X szef polskiego MSZ Radosław Sikorski (KO). „Zachęta Franciszka do wywieszenia białej flagi uderza w morale ukraińskich żołnierzy i całego społeczeństwa” – komentuje w serwisie „Polityki” Adam Szostkewicz.

4. Tusk spotkał się z rolnikami, protesty mają trwać

W sobotę w Warszawie odbył się drugi szczyt rolniczy, podczas którego premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Premier poinformował, że zobowiązał Ministerstwo Rolnictwa do przedstawienia do środy 15 marca programu pomocy, który ma doprowadzić do zminimalizowania nadwyżki zboża. Tego dnia mają być znane także decyzje Komisji Europejskiej dotyczące złagodzenia rygorów unijnego Zielonego Ładu wobec rolników.

Andrzej Sobociński, rolnik z Żuław i jeden z liderów rolniczych strajków, powiedział dziennikarzom: „Na pewno trzeba będzie patrzeć na ręce premierowi i ministerstwu i mówić »sprawdzam«, czy to, co było w deklaracji, się zadzieje”. Szef OPZZ rolników nazwał rozmowy „małym krokiem w dobrym kierunku”. Z kolei przedstawiciel rolniczej „Solidarności” Tomasz Obszański stwierdził, że nic nie zostało ustalone i zapowiedział dalsze protesty na 20 marca: blokowanie miast wojewódzkich i powiatowych oraz dróg.

Rolnicy pozwalają swoim protestem manipulować, myśląc, że będzie bardziej skuteczny. Oddali głos ludziom, którzy załatwiają własne polityczne interesy – pisze Joanna Solska.

5. Kaczyński zapowiada wielki marsz PiS w Warszawie 18 maja

Celem demonstracji PiS ma być skłonienie Sejmu do przyjęcia uchwały w sprawie likwidacji unijnego Zielonego Ładu i wprowadzenia embarga na ukraińskie zboże, zapowiedział prezes PiS podczas konwencji partii pod hasłem „Tak dla rolnictwa” w sobotę w Śniadowie. Kaczyński podkreślił, że marsz odbędzie się, nawet jeśli do tego dnia Zielony Ład zostanie wycofany, a embargo na produkty ze Wschodu wprowadzone.

Decyzje unijne na temat wprowadzenia unijnego Zielonego Ładu, szerokiego programu transformacji ekologicznej w wielu dziedzinach (przede wszystkim w energetyce), zostały podjęte przez unijne instytucje w 2021 r. Zgodził się na premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreśla obecna koalicja rządowa, Zielony Ład zachwalał unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski (PiS) oraz sam prezes Kaczyński.

