Sejm. Wszystkie projekty aborcyjne przeszły do dalszych prac. Morawiecki się tłumaczy

Kluczowe głosowanie w Sejmie. Choć kilku posłów PSL było przeciw, wszystkie cztery projekty aborcyjne trafiły do specjalnej komisji. Plotki i czarne scenariusze dla koalicji rządowej się nie sprawdziły. Politycy ogłaszają sukces, ale aktywistki studzą nastroje.

W czwartek odbyła się w Sejmie ponadsześciogodzinna debata, która poprzedziła piątkowe głosowanie. Projekty − w kolejności składania, wedle której będą w piątek głosowane − mówią o: ● depenalizacji aborcji (Lewica), ● liberalizacji prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży (Lewica), ● przywróceniu stanu sprzed wyroku trybunału Julii Przyłębskiej, czyli powrocie do tzw. kompromisu aborcyjnego (Trzecia Droga), oraz ● liberalizacji prawa do aborcji do 12. tygodnia (KO).Na piątkowe popołudnie zaplanowano głosowania nad - zgodnie z legislacyjną procedurą - wnioskami o odrzucenie po kolei tych projektów. Wszystkie wnioski zostały odrzucone, co oznacza, że projekty przechodzą do dalszych prac w nadzwyczajnej sejmowej komisji.

Pierwszy projekt Lewicy zmieniający kodeks karny: 204 posłów za odrzuceniem, przeciw 223, 15 wstrzymało się od głosu.

Drugi projekt Lewicy o „bezpiecznym przerywaniu ciąży”: 206 posłów za odrzuceniem, przeciw 222, 16 wstrzymało się od głosu

Projekt Trzeciej Drogi o przywróceniu stanu sprzed wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej z 2020 r.: 171 posłów za odrzuceniem, przeciw 244, 23 wstrzymało się od głosu.

Projekt Koalicji Obywatelskiej o legalnej aborcji do 12. tygodnia: 206 posłów za odrzuceniem, przeciw 222, 16 wstrzymało się od głosu.

Koalicji o wiele łatwiej było głosować wnioski o odrzucenie projektów, niż znaleźć większość do głosowania za. Finalnie od głosu za projektem lewicy wstrzymało się kilku posłów PSL, a na głosowaniu nie pojawił się - obok Jarosława Urbaniaka - poseł KO Roman Giertych. Jeszcze przed głosowaniem jeden posłów tłumaczył, że mecenasa "zatrzymały sprawy służbowe". Giertych jest posłem niezawodowym.

„To oczywisty sukces marszałka Hołowni. Proszę mi powiedzieć, czyj projekt uzyskał najwięcej głosów?” - mówił już po jeden z polityków Polski 2050. Jego partyjny kolega dodawał: „To Szymon Holownia rozpoczął tę dyskusję i wziął na siebie jej ciężar”. Komentarze polityków od Hołowni nie dziwią. Marszałek Sejmu potrzebuje sukcesu, bo w ostatnich tygodniach spadł na niego grom niezadowolenia z powodu odwlekania prac nad projektami dotyczącymi legalizacji przerywania ciąży.

Ale koalicjanci Trzeciej Drogi mają już nieco inne zdanie. „To sukces protestujących, obywateli i koalicji” – mówi jeden z polityków KO. W podobnym tonie wypowiada się też posłanka Lewicy. „Mogłabym powiedzieć, że to nasz triumf, bo przypomnieliśmy o aborcji i zmusiliśmy do rozmowy. Uznajmy to za sukces nas wszystkich”.

Mniej zadowolone są aktywistki proaborcyjne. „To żaden prezent, żaden sukces. To pierwszy krok, który powinien być wykonany dawno. Marszałek robi dobrą minę do złej gry” - mówią. A jak podało TVP Info - kilku posłów Trzeciej Drogi nie wsparło projektów Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej. Na przykład za odrzuceniem lewicowego projektu o tzw. dekryminalizacji aborcji byli: Marek Biernacki, Andrzej Grzyb, Urszula Nowogórska, Ireneusz Raś, Wiesław Rożyński, Marek Sawicki i Jacek Tomczak.

Kilkadziesiąt minut później Sejm powołał komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących aborcji. Ma liczyć 27 członków: 11 z PiS, 9 z KO, po 2 z PL2050 i PSL i Lewicy oraz 1 z Konfederacji.

Morawiecki się tłumaczy

Były premier Mateusz Morawiecki opowiedział się m.in. za wnioskiem PiS o odrzucenie wszystkich projektów, w tym Trzeciej Drogi, który chce przywrócić stan sprzed restrykcyjnego wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej z 2020 r.

Tamten stan prawny zakładał, że przerywanie ciąży możliwe jest możliwe w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Morawiecki mówił, że jest zwolennikiem „kompromisu” aborcyjnego, przyznawał, że skierowanie wniosku przez posłów PiS do Przyłębskiej i jej trybunału to był błąd.

Dziś po głosowaniu tłumaczył się na platformie X: „Omyłkowo zagłosowałem za odrzuceniem dalszych prac nad projektem dotyczącym kompromisu aborcyjnego. Zgodnie z moimi wcześniejszymi deklaracjami jestem zwolennikiem dalszych prac nad tym projektem".

Olko: Miejsce aborcji jest w podręczniku medycyny

W czasie czwartkowej debaty jako pierwsza wystąpiła Anna Maria Żukowska z Lewicy, która uzasadniała projekt depenalizacji pomocy w aborcji, czyli niekarania osób, które wspierają kobiety przerywające ciążę. Powoływała się na wyroki skazujące matki i ojców organizujących wyjazdy swoich córek za granicę na zabiegi. „Może państwo nie słyszeli, ale takich wyroków było bardzo dużo” – mówiła Żukowska.

Kolejne przykłady kar za pomoc w aborcji przywoływała Dorota Olko z Lewicy Razem. Przed sądami stawały przyjaciółki czy partnerzy kobiet oraz aktywistki aborcyjne. „Czy uważacie, że ci ludzie robią coś złego?” – pytała Olko. „Tak!” – odpowiedzieli posłowie PiS. Sala plenarna była do połowy pusta. „Kara za pomoc w aborcji jest przyczyną ludzkich dramatów. Prawo w Polsce stoi wbrew zwykłej ludzkiej przyzwoitości” – kontynuowała Olko. Przypominała też historie kobiet, które umierały w szpitalach, bo lekarze bali się dokonać interwencji oznaczającej przerwanie ciąży.

„Miejsce aborcji jest w podręczniku medycyny, a nie w kodeksie karnym” – podkreślała posłanka. „Usłyszcie nas, kobiety. Skończmy z okrutnym, bezdusznym prawem. To jest prawdziwy kompromis i wyciągnięcie ręki do prawej strony sali. Zwracam się do posłów i posłanek Trzeciej Drogi. Gdyby kobiety nie wyszły na ulicę, to nie byłoby tego rządu. Wierzę, że jesteście prawdziwymi demokratami”.

Projekt Lewicy liberalizujący prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży przedstawiała ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Powoływała się na opisaną przez „Politykę” historię Pauliny, która kilka tygodni temu przeszła aborcyjne piekło w warszawskich szpitalach. „Prawo musi umożliwiać kobiecie możliwość podjęcia decyzji w sprawie własnego ciała” – mówiła Kotula. Opowiadała o rozwoju podziemia aborcyjnego, turystyce aborcyjnej i kredytach na przerywanie ciąży. „W polskich szpitalach łatwo o relikwie, ale trudno o aborcję, nawet tę zgodną z prawem” – ironizowała. Podkreślała, że aktywistki Aborcyjnego Dream Teamu naliczyły polskiemu państwu dług 50 mln zł – to koszt, jak poniosły za wieloletnie wyręczanie szpitali w niesieniu pomocy aborcyjnej. „Aborcja powinna być bezpieczna, dostępna i legalna”. I zakończyła: „Mam do was prośbę. Rozmawiajmy, nie kłóćmy się. Życie i zdrowie kobiet jest ważniejsze”.