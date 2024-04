Czy i jak Izrael odpowie na atak Iranu. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Kolejne spotkanie gabinetu wojennego Izraela; 6,3 mld euro z pierwszej transzy KPO trafiło do Polski; dymisja Protasiewicza ze stanowiska wicewojewody; komisja ds. wyborów kopertowych przesłucha byłego MZ; zaczął się pierwszy w historii proces karny Donalda Trumpa.

1. Czy i jak Izrael odpowie na atak Iranu

Herzi Halevi, Szef sztabu armii Izraela, poinformował w poniedziałek, że Izrael odpowie na irański atak, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę. W bazie lotniczej Nevatim Halevi oświadczył, że „wystrzelenie tak wielu rakiet i dronów na terytorium Izraela musi spotkać się z reakcją”.

Z kolei izraelski kanał Channel 12 poinformował, że decyzję o „mocnym” uderzeniu na Iran podjął obradujący w poniedziałek gabinet wojenny Izraela. Według stacji Izrael „nie pozwoli, aby atak na niego o takiej skali przeszedł bez reakcji”.

Jednocześnie gabinet wojenny podkreślił, że Izrael nie chce, aby jego reakcja wywołała wojnę regionalną, i zamierza koordynować swoje działania z USA. W niedzielę prezydent USA Joe Biden powiedział izraelskiemu premierowi Benjaminowi Netanjahu, że Waszyngton nie weźmie udziału w ewentualnym izraelskim kontrataku na Iran.

Na wtorek, zdaniem izraelskiej stacji, zaplanowane jest ponowne spotkanie gabinetu wojennego.

2. 6,3 mld euro z pierwszej transzy KPO trafiło do Polski

Do Polski trafiło 6,3 mld euro, czyli ok. 27 mld zł, w ramach pierwszej transzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz sprecyzowała, że z otrzymanych pieniędzy do końca czerwca rząd planuje przeznaczyć 1,6 mld zł na realizację programu Czyste powietrze, 720 mln zł na usuwanie białych plam w dostępie do szerokopasmowego internetu, 400 mln zł na nowe drogi oraz inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na kolei. 200 mln zł ma trafić na żłobki, a 250 mln zł na rozwój małych i średnich firm rolniczych.

Jak dodała minister, kolejną płatność rząd planuje otrzymać do końca tego roku. Wnioski mają zostać złożone w sierpniu lub wrześniu.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy mają podbić w 2025 r wzrost PKB do 4-5 proc.

3. Dymisja Protasiewicza ze stanowiska wicewojewody

Protasiewicz, wiceprzewodniczący Unii Europejskich Demokratów, w ostatnich latach związany z PSL, w niedzielę 14 kwietnia na platformie X (daw. Twitter) dał popis niewybrednych wpisów, chamskich komentarzy i aluzji z seksualnym podtekstem zarówno wobec zwykłych użytkowników, jak i dziennikarzy i politycznych przeciwników. Zaczęło się od wymiany ciosów z Marcinem Dobskim z salonu24.pl – polityk ujawnił przy okazji, że jest w związku z Darią Brzezicką, studentką prawa, która wniosła do władz Uniwersytetu Warszawskiego skargę na wypowiedzi Oskara Szafarowicza związanego z PiS. W ostatnich wyborach samorządowych startowała do rady miasta Warszawy (bez powodzenia).

W poniedziałek Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier Donald Tusk podjął decyzję o odwołaniu Jacka Protasiewicza ze stanowiska II wicewojewody dolnośląskiego.

Wcześniej od wpisów Protasiewicza odcięło się PSL.

Protasiewicz odniósł się do decyzji szefa rządu. Na platformie X zamieścił link Radia Wrocław dotyczący odwołania go z funkcji z podpisem: „chyba lepiej, bo... Polska jest najważniejsza”. Niedługo później udostępnił utwór zespołu Kult pt. „Polska”. Przyznał, że ma „swoje problemy”. „Moja aktywność w ostatnich dniach w internecie była tego przejawem. Przepraszam wszystkich, którzy moimi wpisami poczuli się obrażeni lub dotknięci” – napisał, odpowiadając na post Izabeli Bodnar. Zapowiedział, że nie przejmie mandatu po ewentualnej wygranej we Wrocławiu kontrkandydatki Jacka Sutryka.

4. Komisja ds. wyborów kopertowych przesłucha byłego MZ

We wtorek o godz. 10 sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych zbiera się na kolejnym posiedzeniu, by przesłuchać dwóch świadków: byłego dyrektora Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej Pawła Skórę oraz byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

„Minister zdrowia Łukasz Szumowski został wezwany między innymi po zeznaniach, które złożył (b. wicepremier, b. szef Porozumienia) Jarosław Gowin, który przedstawił informację, że minister zdrowia przekonywał go, że te wybory nie mogą się odbyć i nagle ta decyzja została zmieniona. Zostanie wezwany też w związku z pełnioną wówczas funkcją” – przekazał Dariusz Joński, szef komisji.

Dotychczas przesłuchano m.in. prokurator Ewa Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii, wicepremiera Jarosława Gowina, byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, b. wiceszefa MAP Artura Sobonia.

5. Zaczął się pierwszy w historii proces karny Trumpa

W sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku w poniedziałek rozpoczął się proces karny Donalda Trumpa w sprawie zarzutów dot. ukrywania zapłaty za milczenie aktorki porno Stormy Daniels przed wyborami 2016 r. Trumpowi postawiono 34 zarzuty i w razie uznania go winnym grożą mu za to cztery lata więzienia.

Według aktu oskarżenia w październiku 2016 r., na miesiąc przed wyborami, Trump zlecił adwokatowi Michaelowi Cohenowi wypłatę 130 tys. dol. pornoaktorce znanej jako Stormy Daniels (właśc. Stephanie Clifford), aby nie ujawniła, że dziesięć lat wcześniej miała z nim intymną schadzkę. Cohen miał także przekazać 150 tys. dol. modelce „Playboya” Karen McDougal jako „okup za milczenie” w sprawie ich stosunku.

Pieniądze wypłacane im przez Cohena, dodatkowo wynagrodzonego za tę usługę, pochodziły z funduszy korporacji nieruchomościowej Trumpa i zostały zaksięgowane jako jego honoraria i inne wydatki prawne.

Selekcja 12-osobowej ławy przysięgłych, od której zaczął się proces, może potrwać nawet dwa tygodnie.