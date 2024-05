Ukraina, Gaza, Xi w Europie. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Orędzie wielkanocne Wołodymyra Zełenskiego; nadzwyczajne spotkanie w sprawie Gazy; Xi Jinping przyjeżdża do Europy, a chińscy szpiedzy już tu są; nowa fala wstrząsających filmów.

1. Ukraina: Orędzie wielkanocne Zełenskiego

„Dawny sąsiad, który zawsze narzucał się nam jako brat, oddalił się od nas na wieki. Złamał wszystkie przykazania, zażądał naszego domu i przyszedł nas zabić. Świat to widzi. Bóg o tym wie. A my wierzymy, że Bóg ma na ramieniu szewron z ukraińską flagą. Dlatego z takim sojusznikiem życie na pewno pokona śmierć” – oświadczył w orędziu z okazji Świąt Wielkanocnych Wołodymyr Zełenski. Prezydent przypomniał, że Ukraina broni się przed agresją Rosji 802. dzień z rzędu, „kiedy wola konfrontuje się z ciemnością, męstwo z terrorem”. Dzień wcześniej rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych umieściło Zełenskiego na liście poszukiwanych przestępców, poinformował portal „The Moscow Times”. MSW stwierdziło, że ukraiński prezydent jest poszukiwany „na podstawie artykułu kodeksu karnego”, ale nie podało bliższych szczegółów.

2. Nadzwyczajne spotkanie w sprawie Gazy

W Ad-Dausze w najbliższym czasie odbędzie się „nadzwyczajne spotkanie” szefa CIA Williama Burnsa i premiera Kataru szejka Mohammeda bin Abdulrahmana Al Thaniego. Tematem będzie zawieszenie broni między terrorystycznym Hamasem a Izraelem, rozmowy na ten temat są bowiem „bliskie załamania”, jak podały w niedzielę media izraelskie. Projekt porozumienia zakłada zwolnienie przez Hamas części przetrzymywanych od października izraelskich zakładników, uwolnienie części palestyńskich więźniów i przerwanie walk. Wojna trwa od 7 października 2023 r., kiedy palestyńscy terroryści z Hamasu zaatakowali Izrael. W ataku zginęło ponad 1,2 tys. osób, a 253 porwano. Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy wskutek odwetowych działań zbrojnych Izraela zginęło ok. 35 tys. osób.

3. Xi Jinping rozpoczyna wizytę w Europie

Francja to pierwszy przystanek prezydenta Chin Xi Jinpinga podczas rozpoczętej w niedzielę podróży po Europie. Jak zapowiedział MSZ Chin, w Paryżu Xi Jinping będzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Według agencji Reuters do spotkania ma dołączyć także kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Tematem rozmów mają być relacje gospodarcze między Chinami a UE, która grozi m.in. wprowadzeniem ceł na chińskie samochody elektryczne. Spodziewane jest także poruszenie kwestii wojny w Ukrainie. W ciągu pięciu kolejnych dni prezydent Xi odwiedzi także Serbię i Węgry. To pierwsza podróż prezydenta Chin do Europy od 2019 r.

4. Chińczycy szpiegują i mącą w Europie

Trzech obywateli Niemiec zostało zatrzymanych z powodu podejrzeń o przekazanie Chinom planów zaawansowanego silnika wykorzystywanego w jednym z pojazdów wojskowych. Aresztowania miały też miejsce w Wielkiej Brytanii – tu zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o współpracę z Chinami. Szczególnie niebezpieczny wydaje się przypadek 29-letniego Christophera Casha, który pracował jako analityk w biurze konserwatywnej członkini Izby Gmin Alicii Kearns. Z kolei w Niemczech z chińskim wywiadem miał współpracować asystent europosła skrajnie prawicowej niemieckiej AfD Maximiliana Kraha. Fala aresztowań, połączona z rosnącą i widoczną obecnością Chińczyków w europejskim życiu codziennym, zaczyna być problemem dla zachodnich demokracji.

5. Wyjść z ludzkiego zoo. Nowa fala wstrząsających filmów

O eksterminacji ludów afrykańskich powstało dotąd wiele wstrząsających filmów. Nowszy wątek to traumatyczna przeszłość Kanady, kolonizowanej i ewangelizowanej przez Europejczyków w nie mniej brutalny i krwawy sposób przez niemal cały XX w. „Sugarcane” na przykładzie dziejów rodziny reżysera pokazuje brutalny los wielu Inuitów, Metysów, a także innych nomadyjskich ludów dalekiej Północy. Rdzenne narody przez wieki podbijane przez białego człowieka coraz donośniej upominają się o powrót na mapę historii, a kino dokumentalne od lat uważnie śledzi te dramatyczne rozliczenia. Niektóre z głośnych ostatnio tytułów przedstawi 21. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity w sekcji First Nations (Pierwsze narody) pod szyldem „Polityki”.