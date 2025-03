Hołownia chce przeprosin od Muska, Duda wetuje. 5 ważnych tematów na dziś

Andrzej Duda zawetował ustawę incydentalną; kim jest nowy premier Kanady; Hołownia wzywa Muska do przeprosin; Sierakowski i Snyder zbierają na karetki dla Ukrainy; w Polsce jest już 50 tys. paczkomatów.

1. Prezydent zawetował ustawę incydentalną

Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę incydentalną, zgodnie z którą o ważności wyboru prezydenta w 2025 r. miało orzekać 15 sędziów najstarszych stażem w Sądzie Najwyższym. Obecnie kwestię tę rozstrzyga Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w całości złożona z neosędziów. Jej status jest podważany przez obecne władze, które powołują się m.in. na orzecznictwo międzynarodowych instytucji, takich jak TSUE.

Szefowa kancelarii Dudy Małgorzata Paprocka przekazała w poniedziałek, że prezydent „stoi murem za statusem sędziów, za nienaruszalnością powołań sędziowskich, za trójpodziałem władzy, za tymi wszystkimi kwestiami związanymi z niezależnością” i dlatego ustawa „nie mogła znaleźć jego akceptacji”. Ustawa incydentalna wróci teraz do Sejmu.

2. Nowy premier Kanady

Mark Carney, były prezes narodowych banków w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, człowiek bez doświadczenia w polityce, został nowym szefem Parii Liberalnej i rządu Kanady. Na stanowisku premiera zastąpił Justina Trudeau, niegdyś uważanego za nadzieję globalnego liberalizmu, spadkobiercę wielkiej dynastii politycznej (jego ojciec Pierre był szefem rządu trzykrotnie, łącznie 15 lat). Trudeau stracił dawny powab, w styczniu podał się do dymisji.

Z Carneyem jako premierem Ottawa będzie nadal wspierać Kijów i okazywać solidarność z mniejszymi nacjami, wyjaśnia Mateusz Mazzini. Pytanie, jak poradzi sobie z Donaldem Trumpem i czy zdoła wyprowadzić partię z marazmu.

Na razie to konserwatyści mają 40 proc. w sondażach. Wybory w Kanadzie odbędą się najpóźniej w październiku.

3. Hołownia o Musku: Nikt nie ma prawa tak mówić

„Myślę, że pan minister Sikorski napisał prawdę. Jestem dumny, że mamy takiego ministra spraw zagranicznych. Napisał prawdę i zrobił to nie w tonie konfrontacyjnym, tylko w tonie wymiany informacji przedstawił fakty” – powiedział o niedzielnym ataku Elona Muska na Radosława Sikorskiego na X marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przypomnijmy: miliarder nazwał szefa MSZ „małym człowiekiem” i nakazał mu „siedzieć cicho”.

„Pan minister Sikorski jest ministrem rządu RP, a Rzeczpospolita Polska jest dumnym, odpowiedzialnym i wywiązującym się ze swoich zobowiązań we wzorowy sposób partnerem USA. Nikt nie ma prawa obrażać polskich ministrów w ten sposób. Nie jesteśmy jakimś popychadłem, tylko Rzeczpospolitą. Pan Musk jest nowy w polityce, to może jeszcze tego nie wie, że obowiązują tu trochę inne zasady – ale powinien przeprosić ministra Sikorskiego, a za tym i Rzeczpospolitą” – stwierdził Hołownia.

4. Zbiórka na karetki wojskowe dla Ukrainy

„Słowna napaść na Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu oburzyła mnie tak samo jak Was. Czas na reakcję! Nie możemy się biernie przyglądać, jak dwa mocarstwa dogadują się ponad głowami dzielnego, ale osamotnionego narodu. Zbyt dobrze pamiętamy to z polskiej historii” – pisze Sławomir Sierakowski, publicysta i twórca „Krytyki Politycznej”, zachęcając do wsparcia zbiórki środków na karetki wojskowe dla Ukrainy.

Jedna karetka kosztuje 300 tys. dol. (ok. 1,2 mln zł). „Wszystkie środki zostaną przekazane na rachunek Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, które dokona zakupu” – tłumaczy publicysta, który połączył siły z Timothym Snyderem, historykiem, znawcą i entuzjastą naszego regionu. Snyder ma za sobą kilka udanych zbiórek.

„Razem pokażmy Trumpowi, po której stronie w tej wojnie należy stanąć. A Ukraińcom, że wcale nie są sami” – wzywa Sierakowski. Zbiórka potrwa do końca marca.

5. Mamy już 50 tys. paczkomatów

Według danych portalu cashless.pl liczba wszystkich automatów paczkowych przekroczyła już 50 tys. w całej Polsce, co oznacza wzrost w ciągu roku o niemal jedną trzecią. Rynek można podzielić na prekursora i lidera, czyli InPost i całą resztę. InPost ma już w naszym kraju ok. 25 tys. paczkomatów (firma Rafała Brzoski zastrzegła tę nazwę), czyli niemal połowę wszystkich tego typu urządzeń, donosi Cezary Kowanda. Jednak tempo rozwoju jego sieci spowalnia, bo w ubiegłym roku zwiększyła się tylko o ok. 14 proc.

Tymczasem konkurencja próbuje nadrabiać stracony dystans. Na drugim miejscu jest firma DPD, kontrolowana przez francuską pocztę, z 9 tys. automatów. Podium uzupełnia Orlen, którego sieć przekroczyła 6 tys. O czwartą pozycję walczą DHL (poczta niemiecka) oraz Allegro, czyli lider polskiego handlu internetowego – mają odpowiednio 5 i 4,5 tys. urządzeń. Stawkę zamyka Poczta Polska, chociaż udało jej się w ub.r. poszerzyć swoją sieć z 800 do 1,5 tys. Poczta zastrzegła nazwę Pocztomat, ale na razie jej nie używa.