Jak wyglądają szanse kandydatów w wyborach prezydenckich, co mówią badania opinii, czym interesują się wyborcy, jak sytuacja międzynarodowa odbija się na polskiej polityce – o tym nasz kolejny odcinek sondażowy, przygotowany wraz z pracownią IBRiS.

Kampania prezydencka przez cały czas się toczy, chociaż kandydatom trudno rywalizować o uwagę z Donaldem Trumpem, który od paru tygodni aplikuje światu wielkie wstrząsy. Ważą się kwestie wojny i pokoju, geopolitycznych sojuszy, przyszłej architektury bezpieczeństwa. Pretendenci do prezydentury oczywiście starają się reagować na kolejne zawirowania. Bardziej są jednak zakładnikami społecznego nastroju niż jego kreatorami.

Z podobną sytuacją mieliśmy już do czynienia przed pięcioma laty, kiedy w trakcie kampanii wybuchła pandemia. Nie tylko ograniczając kandydatom ich możliwości komunikacyjne, ale też wprowadzając do porządku politycznego zupełnie nowe zmienne, które w niemałym stopniu odcisnęły się na postawach wyborców. Ale czy tak będzie również w tym roku? Czy globalne zawirowania wpłyną na krajową rywalizację? I jakiego rodzaju może to być wpływ? A może jednak górę wezmą lokalne tematy?

Odpowiedzi na te pytania poszukujemy w kolejnej części prezydenckiego projektu POLITYKI oraz Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Tym razem korzystamy z badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Na początek zrealizowaliśmy pięć pogłębionych wywiadów w grupach dobranych wedle partyjnych preferencji (18–20 lutego). Kolejną porcję danych uzyskaliśmy dzięki badaniu ankietowemu na reprezentatywnej próbie, które przeprowadziliśmy niedługo po brzemiennej w skutki wyprawie Wołodymyra Zełenskiego do Waszyngtonu (4–5 marca).