Debata w wytwórni hejtu. Bez „Trzaska”, ale z „numerami”

Kto czekał na numery i ustawki, ten się nie zawiódł. Ale głównym bohaterem debaty prezydenckiej Republiki był i tak nieobecny Rafał Trzaskowski. Jej treść relacjonowaliśmy na bieżąco. Teraz czas na komentarz.

Udział wzięło dziesięcioro kandydatów. W kolejności pierwszych wystąpień: Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Adrian Zandberg, Krzysztof Stanowski, Marek Woch, Artur Bartoszewicz, Szymon Hołownia, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak. Słusznie uczynił główny kandydat, że się nie pojawił. Musiałby się bronić przez zmasowanym atakiem, a to zawsze źle wygląda. Zresztą po co miałby zaszczycać wytwórnię hejtu i agresywnej propagandy skrajnej prawicy swoją obecnością i jeszcze podbijać jej oglądalność? Zresztą TV Republika ma swoją specyficzną publikę i Rafał Trzaskowski wiele by na kontakcie z nią nie ugrał. To samo dotyczy również Magdaleny Biejat, która odrzuciła zaproszenie, tłumacząc to właśnie poziomem i charakterem stacji.

Numery i ustawki, czyli kartony i płcie

Gdyby Rafał Trzaskowski się pojawił, to z pewnością czekałyby tam na niego pułapki-niespodzianki. W całej tej nudnej i chaotycznej imprezie najciekawsze były właśnie „numery”, jakie wykręcili, a raczej próbowali wykręcić organizatorzy. Kto na nie czekał, ten się nie zawiódł. Na początku prowadząca Katarzyna Gójska zapowiedziała dwóch tajemniczych kandydatów o numerach 5 i 6. Były dodatkowe pulpity, za którymi ustawiono postacie z tektury. Po chwili okazało się, że jedna z nich to Rafał Trzaskowski z ekspresyjną miną mówiącą „nie mam pojęcia”. Druga postać to pewnie Magdalena Biejat, ale tego się już nie dowiedzieliśmy. Grzegorz Braun (tak, on!) zaprotestował przeciwko temu cyrkowi, obwiniając organizatorów. Na to Gójska oparła, że to nie oni, ale nie powiedziała, kto. Dodatkowe pulpity razem z awatarami 5. i 6. usunięto, a po kilku minutach dowiedzieliśmy się, że kartonowego Trzaskowskiego przyniósł Marek Jakubiak. Pewnie wycinał go w garażu, a pulpit też przytaszczył na własnych plecach.

Druga nieudana akcja objawiła się pod koniec imprezy, gdy trzeba było zadać kandydatom pytanie od internautów. Miało być jedno, ale w końcu były dwa – to, które miało być, i to, którego nie przewidziano. To, które „przewidziano”, było tak wyszukane, że tylko masa słuchaczy TV Republika mogła je sformułować. Chodziło w nim o zmiany w prawie o referendach. Niestety, to uczone pytanie osiągnęło dopiero drugie miejsce, a skutkiem jakichś podejrzanych zabiegów, czyli nagłego wzrostu popularności, na który utyskiwała pani Gójska, wygrało pytanie: „Ile jest płci?”. Niebezpieczny temat, i to nie dlatego, że kandydat PiS mógłby się pogubić w złożonej problematyce „dżenderu”, lecz dlatego, że znowu mogłoby mu się nie udać poprawnie wypowiedzieć słowa „dwie płcie”. Na szczęście w swojej odpowiedzi Karol Nawrocki zręcznie uniknął zastawionej na siebie pułapki i płci przez liczbę nie odmieniał.

Poszukiwacze „ustawek” musieli też bardzo podejrzliwie przypatrywać się panu Stanowskiemu, który całej słabości i nudzie swojego wszechironizmu i wszechpogardy dla wszech polityków, skupił się na wyszydzaniu Rafała Trzaskowskiego, do czego był w specjalny sposób przygotowany. Cytował fragment książki „Rafał”, gdzie „tchórz Trzaskowski” opowiada o swych zmaganiach z jakimś morskim stworem na drugim końcu świata. Niby zaczepił też Karola Nawrockiego, każąc mu tłumaczyć się za Andrzeja Dudę, dlaczego to prezydent nie obniżył cen prądu. Nawrocki jednakże wyglądał, jakby na to czekał, i po krótkiej pochwale pod adresem Andrzeja Dudy pół żartem, pół serio wyjaśnił, że jeśli chodzi o ceny prądu, to przecież Duda musiał coś zostawić swemu następy. Było to dość zabawne i w ogóle trzeba przyznać – ze smutkiem i niepokojem – że Karol Nawrocki się wyrobił i występy publiczne wychodzą mu coraz lepiej. Nie jest już taki spięty, sztuczny i agresywny jak wcześniej. Nie robi nawet min „à la Duce” i jeśli tak dalej pójdzie, to będzie problem.

Główne starcie: Hołownia–Mentzen

Jednego jednakże Karol Nawrocki nie będzie mógł już nadrobić, czyli wiedzy. Podobnie jak wcześniej w Końskich, tak i teraz gwiazdą debaty był Szymon Hołownia, który górował swoją erudycją i swadą, a ponadto miał okazję pochwalić się, że jego małżonka właśnie w tej chwili pilotuje myśliwca i broni naszego kraju. Niby to nie zasługa Hołowni, ale wrażenie robi. Zresztą od strony politycznej czy polityczno-sondażowej debata w TV Republika była ważna jako starcie Hołownia–Mentzen. Hołownia był w tym starciu brutalny. Nie unikał epitetów, jak „kłamca” i „tchórz”, zaraz na wejściu zwracając się do swego rywala w walce o trzecie miejsce na podium słowami: „Pan jest tchórzem, który ucieka przede mną za hulajnodze”. Menzten bronił się słabo, a jego niekompetencja i poruszanie się na poziomie ogólników w przykry sposób kontrastowały z morderczą swadą i pewnością siebie Hołowni. Było to naprawdę ostre starcie i Mentzen naprawdę je przegrał. I choć w każdym wejściu powtarzał, żeby głosować na niego, bo to on ma największe szanse wygrać z Trzaskowskim w drugiej turze, to był pogubiony i nieprzekonujący, a w dodatku dziwnie jakoś „pisopdobny”. Za to Hołownia pokazał, że potrafi być agresywny i sądząc po tym, jak komentuje okoliczności zorganizowania debaty w Końskich, nie zamierza oszczędzać również prezydenta Warszawy. Wygląda na to, że jeszcze wierzy w wejście do drugiej tury. Niestety, sondaże nie dają żadnych podstaw dla tej wiary.

„Naród to my i prokreacja”

Inni kandydaci byli tylko dekoracjami, ale niektórym występ się opłacił. Adrian Zandberg nie przyszedł na debatę Trzaskowskiego w Końskich, ale w TV Republika się pojawił i wypadł dość dobrze. Skupiał się na sprawach mieszkaniowych. Jako urzędowy symetrysta pozwolił sobie nawet na odrobinę populizmu, mówiąc o głównych partiach to, czego „klasa ludowa” lubi słuchać najbardziej: „Jedyne, co ich interesuje, to konsumpcja fruktów przy korycie”.

Grzegorz Braun, jak to on, wyrażał swoje straszliwe poglądy wytwornie. Wszystko „Precz!” (od WHO po „roszczenia żydowskie”), ale najzabawniejszy był apel do Pana Boga w sprawie nieznanego szerszej publiczności Pawła Grzesiowskiego: „Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, do piekła!”. Mniej zabawne było porównywanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do Hitlera.

Kontynuując festiwal cytatów. Nawrocki: „Będę dbał o Dom Wolnego Słowa” (to znaczy o TV Republika); „Potrzebujemy ośrodków deportacji nielegalnych imigrantów, a nie integracji”; „Ile jeszcze będziesz badał Katylino naszą cierpliwość, marszałku Hołownia!”; „To żeby Polska stała się przedsiębiorstwem pomocniczym państwa Ukraińskiego – nie ma na to mojej zgody”. I mój ulubiony: „Nie potrzebujemy ideologii lewej, zielonej”. Teraz Mentzen: „Dziwi mnie taka antyrosyjska postawa przez pana Hołownię”; „Po głupie drzewka warszawscy urzędnicy jeżdżą do Niemiec”; „Drożyzna szaleje w polskich domach”; „Mamy dziaderski system ochrony zdrowia […] To jest jakieś średniowiecze”; „Sztokholm stał się światową stolicą gwałtów”. Woch: „System ochrony zdrowia z punktu widzenia filozofii prawa” to tytuł jego doktoratu! Bartoszewicz: „Za 15 lat powinno być 46 mln Polaków”. Jakubiak: „To my prokreujemy”; „LGBT nie pomoże w naszej zapaści demograficznej”; „Naród to my i prokreacja”.

Debata przebiegała burzliwie, od awantury do awantury. Ale ta wokół „prokreowania” była najzabawniejsza. Swoją drogą, nienawiść do rządu Donalda Tuska, jaka emanowała z osoby Marka Jakubiaka, jest spektakularna. W ogóle poziom nienawiści między politykami dorównuje jedynie poziomowi ich zażyłości. Dziwny to świat.

W gęstej atmosferze studia TV Republika wyróżniali się spokojem i uprzejmym sposobem bycia przedstawiciele lewicy. Szczególnie miło i sympatycznie wypadła zrelaksowana tym razem Joanna Senyszyn. Jako wielka wrogini SLD i Czarzastego wystąpiła z plakietką SLD, ale nie „tego” SLD, lecz założonego przez siebie Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej. Aż by się człowiek chciał zapisać!

Pułapki na „tchórza” Trzaskowskiego

Ta debata wiele nie zmieni. Będą jednakże kolejne. TV Republika zapowiada jedną przez pierwszą turą (w jakiejś nowej, tajemniczej formule), a drugą pomiędzy dwiema turami. To pułapki na „tchórza” Trzaskowskiego. Bo Rafał Trzaskowski pewnie konsekwentnie będzie je ignorował, dając PiS sposobność wykrzykiwania raz po raz, że „Trzaskowski to tchórz”. I nie będzie to dla Rafała Trzaskowskiego komfortowe. Gójska zapowiedziała też jeszcze jeden ciekawy ruch TV Republika. Otóż exit poll zamówiony przez tę stację na wieczór wyborczy obejmować będzie dodatkowe pytania: o głosowanie w drugiej turze oraz o preferencje w wyborach parlamentarnych. Z pewnością tak interesujący sondaż zwiększy oglądalność tej agresywnej i amoralnej stacji w dniu wyborów. A to również ma znaczenie.

Wniosek z ostatnich dni jest jeden: Rafał Trzaskowski musi przyspieszyć i zaskoczyć. Bo wilki go gonią i chcą rozszarpać żywcem. Żeby je zatrzymać, trzeba im pokazać żywy ogień!