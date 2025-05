Afera mieszkaniowa Nawrockiego. Wyciek z matury. 5 ważnych tematów na dziś

Drugie mieszkanie Karola Nawrockiego; debata sztabów; wyciek na maturze; Izrael zaatakował cele w Jemenie; rząd w Niemczech ma być zaprzysiężony.

1. Drugie mieszkanie Nawrockiego

„Zobaczymy, czy niejasności związane z drugim mieszkaniem Nawrockiego zaszkodzą mu bardzo czy tylko trochę” – tak Jan Hartman komentuje najnowszą aferę związaną z kandydatem PiS na prezydenta. Podczas niedawnej debaty „Super Expressu” Nawrocki zapewnił, że „mówi w imieniu Polek i Polaków zwykłych, takich jak ja, którzy mają jedno mieszkanie”. To nieprawda. W poniedziałek Onet opublikował ustalenia w sprawie 28,5-metrowej kawalerki na gdańskich Siedlcach. W 2017 r. Jerzy Ż. – jej ówczesny właściciel – przekazał ją Nawrockim w zamian za opiekę i utrzymanie. Ale został umieszczony w DPS.

Rzeczniczka sztabu kandydata PiS oświadczyła, że kontakt Nawrockiego z Jerzym Ż. urwał się w grudniu 2024. „Nawrocki twierdzi, że zaprzestał opieki, bo podopieczny zniknął mu z oczu. W naszych czasach to bardzo mało prawdopodobne, choćby dlatego, że praktycznie każdy ma telefon. Dziennikarze znaleźli »podopiecznego« bez trudu” – pisze Hartman.

Sam kandydat sugeruje, że służby specjalne pracują na rzecz jego kontrkandydatów. Zdaniem PiS media dowiedziały się o mieszkaniu z niejawnego oświadczenia majątkowego prezesa IPN. W poniedziałek szef ABW Rafał Syrysko oświadczył, że Agencja „nie angażowała się i nie angażuje się w przebieg kampanii wyborczej po stronie któregokolwiek z kandydatów”, i zapowiedział podjęcie kroków prawnych w tej sprawie.

2. Debata bez kandydatów

W poniedziałek wieczorem w Polsat News debatowało 12 przedstawicieli sztabów kandydatów na prezydenta. Zaproszenia nie wystosowano do ekipy Macieja Maciaka. „Jeżeli ktoś chce posłuchać sztabu Macieja Maciaka, to niech sobie włączy Russia Today” – wyjaśnił prowadzący debatę Piotr Witwicki, odnosząc się do jawnie prorosyjskich sympatii i wypowiedzi kandydata.

W debacie wzięli udział: Monika Rosa (sztab Rafała Trzaskowskiego), Tobiasz Bocheński (sztab Karola Nawrockiego), Marcin Bartoszewicz (sztab Artura Bartoszewicza), Paweł Frankiewicz (sztab Marka Wocha), Anna Górska (sztab Magdaleny Biejat), Piotr Bakun (sztab Joanny Senyszyn), Paweł Śliz (sztab Szymona Hołowni), Marcelina Zawisza (sztab Adriana Zandberga), Przemysław Wipler (sztab Sławomira Mentzena), Wojciech Hadaj (sztab Krzysztofa Stanowskiego), Marta Czech (sztab Grzegorza Brauna), Jarosław Sachajko (sztab Marka Jakubiaka). Odpowiadali na pytania m.in. o bezpieczeństwo narodowe, politykę zagraniczną i krajową. Pojawił się też wątek afery mieszkaniowej Nawrockiego. Anna Górska zapytała, ile Nawrocki zapłacił za lokal Jerzemu Ż. „Karol Nawrocki w wolnym czasie pomagał panu Jerzemu, zagrożonemu kryzysem bezdomności. Zgodnie z prawem nabył mieszkanie, a zapłacił cenę rynkową” – odpowiedział Tobiasz Bocheński.

3. Wyciek na maturze z polskiego

Matury rozpoczęły się w poniedziałek od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Oprócz 245 tys. absolwentów szkół średnich przystąpili do niego abiturienci z poprzednich roczników. Nie obyło się bez incydentu. Niedługo po rozpoczęciu egzaminu na X i grupach uczniowskich na Facebooku i Discordzie pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza z tematem wypracowania.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyjaśnia tę sprawę. Osobie, która wniosła na salę telefon lub inne narzędzie komunikacji, grozi unieważnienie egzaminu. W tym roku wprowadzono wyjątek od zakazu: urządzenie można mieć, jeśli jest wyposażone w aplikację monitorującą stan zdrowia ucznia. Maturzysta przekazuje taki telefon zespołowi nadzorującemu, musi wyłączyć sygnały przychodzące, a konieczność skorzystania z aplikacji sygnalizuje podniesieniem ręki.

Dziś maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Sesja pisemna potrwa do 22 maja, egzaminy ustne odbędą się 9–24 maja. Wyniki matur będą znane 8 lipca.

4. Izrael atakuje cele w Jemenie

Około 20 izraelskich myśliwców wzięło udział w uderzeniu na cele rebeliantów Huti w Jemenie. Zbombardowały m.in. port w Hudajdzie oraz fabrykę betonu w mieście Bdżil. Izraelska armia oświadczyła, że zaatakowany port służy Hutim sprowadzania z Iranu broni i sprzętu wykorzystywanego do celów terrorystycznych, a fabryka jest ważnym źródłem dochodu reżimu Huti, służącą do budowy tuneli i infrastruktury wojskowej. W wyniku ataku rannych zostało 21.

Nalot był odwetem za niedzielny atak Huti na międzynarodowe lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie, w które po raz pierwszy od początku konfliktu uderzyła wysłana z Jemenu rakieta balistyczna. Nie wyrządziła ona większych szkód, rannych zostało jednak kilka osób. Huti zapowiedzieli kolejne ataki na Izrael i szlak żeglugowy na Morzu Czerwonym. Wcześniej Izrael przeprowadził pięć ataków odwetowych na Huti. Własną naloty prowadzą też siły amerykańskie.

5. Zaprzysiężenie rządu Merza

We wtorek szef CDU Friedrich Merz formalnie obejmie funkcję kanclerza Niemiec po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Bundestag. Następnie zostanie zaprzysiężony cały rząd. Nowy gabinet obejmuje władzę przy złych nastrojach społecznych. Według sondaży tworzące koalicję partie chadeckie CDU i CSU oraz SPD mogłyby razem liczyć na 42 proc. poparcia (odpowiednio 27 proc. i 15 proc.), czyli gdyby wybory odbywały się teraz, nie uzyskałyby większości. Notowania Merza też nie są korzystne: negatywnie ocenia go aż 56 proc. Niemców.

W przeddzień głosowania w Bundestagu partie chadeckie i socjaldemokraci podpisali w Berlinie 146-stronicową umowę koalicyjną. Merz obiecał, że rząd od razu zabierze się do pracy, „zapewni reformy i inwestycje”. Zapowiedział też większą aktywność Niemiec na arenie międzynarodowej, głównie w Europie. Wicekanclerzem i ministrem finansów ma być przewodniczący SPD Lars Klingbeil, szefem dyplomacji zostanie Johann Wadephul (CDU), tekę ministra spraw wewnętrznych obejmie Alexander Dobrindt (CSU), a ministrem obrony pozostanie popularny Boris Pistorius (SPD).