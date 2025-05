Ostatnie prognozy przed wyborami. Trzaskowski pierwszy, Nawrocki depcze mu po piętach

Do ciszy wyborczej pozostało kilka godzin. To ostatni moment na kampanijne wiece, przemowy i imprezy wieńczące wielomiesięczny wyścig. W zalewie sondaży i prognoz przyglądamy się średniej, trendom i niedoszacowanym kandydatom.

Dla większości to koniec. W ostatnim dniu kampanii kandydaci organizują finałowe spotkania z sympatykami. Mobilizować zwolenników będą od Pruszkowa przez Stalową Wolę i Poznań po Kraków. Jedenaścioro uczestników wyścigu do Pałacu Prezydenckiego pożegna się w niedzielę z marzeniami o najwyższym urzędzie. Mimo niespodzianek w najnowszych sondażach i prognozach system wyborczy jest bezwzględny. Wiece to również ostatnia okazja, aby dwóch faworytów zmierzyło się z podnoszonymi przez media zarzutami. No i internet – czas podsumować, gdzie zaprowadziła nas kampania wyborcza w sieci.

Wiece, pączki, silent disco

Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski przez cały piątek objeżdżają kraj. Dla obu kandydatów ostatni dzień przed ciszą wyborczą jest jednocześnie preludium do kolejnego etapu starcia – drugiej tury. Trzaskowski rozpoczął od wizyty w Strzelcach Krajeńskich, stąd wybierze się do Kola, Skierniewic, Międzyborza, a dzień zakończy w Pruszkowie.

Kandydat PiS o godz. 5 spotkał się ze związkowcami i górnikami kopalni w Mysłowicach, którym wręczał drożdżówki. Po południu odwiedzi Zwoleń, a następnie Lublin, Stalową Wolę i Klimontów.

Kandydat Polski 2050 Szymon Hołownia rozpoczął dzień o 6:50 podróżą PKP z Otwocka do Falenicy, racząc pasażerów pączkami i ulotkami. Następnie odwiedził falenicki i szembecki bazar, a po godz. 17 rozpocznie finałową imprezę w Teatrze Palladium. Głos zabiorą m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, żona Urszula Brzezińska-Hołownia oraz posłowie Polski 2050.

Magdalena Biejat o godz. 19 rozpocznie ostatni wiec wyborczy pod Pałacem Kultury i Nauki, który po dwóch godzinach ma się przenieść pod Syrenkę, gdzie kandydatka organizuje silent disco. Mają zagrać m.in. DJ Wika i DJ Skorp. W tym samym czasie w Poznaniu z sympatykami spotka się Adrian Zandberg, który spróbuje wypełnić kolejny wielkomiejski rynek – tym razem plac Kolegiacki.

Sławomir Mentzen ma zamiar dokończyć objazd po wszystkich powiatach w Polsce. W piątek odwiedzi Nowy Sącz, Bieruń, Oświęcim, aby o godz. 20 rozpocząć finałowy wiec na Rynku Podgórskim w Krakowie. W Warszawie finał kampanii ukoronuje Grzegorz Braun, który spotka się z wyborcami o 18 na pl. Zamkowym.

Czym żyła kampania

Zespół analityków Res Futura przygotował na zlecenie PAP zestawienie najpopularniejszych tematów poruszanych przez kandydatów w ostatnich miesiącach. Pięć najczęściej wracających zagadnień to krytyka przeciwników, prawa kobiet i prawa reprodukcyjne, migracja i bezpieczeństwo granic, Zielony Ład i klimat oraz ochrona zdrowia i edukacja.

Najzagorzalszymi krytykami przeciwników byli kandydaci prawicowi. 35,7 proc. treści poświęconej recenzji konkurentów odnotował Grzegorz Braun, a Sławomir Mentzen i Karol Nawrocki kolejno 31,3 i 30,6 proc. Spośród 5 tys. przeanalizowanych wpisów krytyka oponentów stanowiła prawie jedną trzecią – 32,4 proc.

Prawa kobiet były drugim wiodącym tematem: to 14,7 proc. wszystkich treści. Co czwarty wpis należał do Magdaleny Biejat (24,8 proc.). Migracje i bezpieczeństwo (12,5 proc.) ponownie zdominowała prawica – Karol Nawrocki (19,4), Sławomir Mentzen (15,6) oraz Grzegorz Braun (17,1). Klimat zaistniał u Mentzena, krytykującego Zielony Ład. Ochronę zdrowia i edukację najsilniej akcentowali Magdalena Biejat (19,2) i Adrian Zandberg (15,5), a obu tematom poświęcono łącznie 11,1 proc.

W ponadpartyjnej mobilizacji do wzięcia udziału w wyborach i zapowiedziach spotkań (16,9 proc. wszystkich wpisów) przodowała Joanna Senyszyn (40,8 proc.).

Ostatnie sondaże

Na ostatniej prostej doświadczyliśmy istnego wysypu sondaży. Wszystkie zgadzają się co do kolejności: pierwszy jest Trzaskowski, drugi Nawrocki, trzeci Mentzen. Wynik tego ostatniego waha się od 10,5 (Opinia24) do 13,7 proc. (CBOS). Lider zestawienia Rafał Trzaskowski w najoptymistyczniejszym wariancie zdobywa 34,2 (Pollster), a w najgorszym 28 proc. (Ipsos). Podobny wynik – 29 proc. – daje kandydatowi KO sondaż Opinia24, co w obu przypadkach oznacza tylko 4 pkt proc. przewagi nad Nawrockim.

Ciekawsza jest sytuacja prawie już pewnego drugiej tury kandydata PiS. Najlepszy wynik Nawrockiemu wróży CBOS – 27,5 proc. – choć średnia oscyluje wokół 24–25 proc. Dzisiejsza średnia wyliczona przez Politykę Insight daje Trzaskowskiemu 32,9 proc., a Nawrockiemu 25,8. Odmiennego zdania od sondażowni – co można uzasadnić opóźnieniem, z jakim badania łapią zmiany społeczne – są progności. Ostatnie przewidywania Daniela Persa, Mateusza Pluty i Patricka Dollarta dają Nawrockiemu wynik znacznie bliższy Trzaskowskiemu, podchodzący pod 30 proc. – kolejno 30,03, 28,6 i 29,73 proc. Prognozy wskazują również na tendencję wzrostową kandydata PiS i lekki spadek kandydata KO.

Czwarte miejsce utrzymuje Szymon Hołownia. Według średniej Polityki Insight marszałek Sejmu może liczyć na 7,1 proc., Magdalena Biejat na 6 proc., Adrian Zandberg 5,4 proc., a Grzegorz Braun 4,1 proc. Z ostrożnością warto podejść do wyników ostatnich dwóch kandydatów, którzy ze względu na dynamiczną końcówkę kampanii (Zandberg) i trudności pomiarowe (Braun) mogą być niedoszacowani.