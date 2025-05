Polska wybiera prezydenta. Są pierwsze incydenty. Frekwencja w południe: 20,28 proc.

Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7 do 21, do tego czasu obowiązuje też cisza wyborcza. Uprawnionych do głosowania jest prawie 29 mln osób.

Jak podała PKW podczas drugiej dzisiejszej konferencji prasowej, o godz. 12 frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła 20,28 proc. W 2020 r. to było 24,08 proc., w 2015 – niespełna 15 proc.

Najwyższa frekwencja utrzymuje się do południa w woj. małopolskim (23,05 proc.), drugie jest woj. podlaskie (22,57 proc.), trzecie – podkarpackie (22,3 proc.). Najniższą frekwencję odnotowano w woj. opolskim (16,07 proc.), lubuskim (17,57 proc.) i dolnośląskim (17,91 proc.).

W przypadku miast przodują Lublin (24,34 proc.), Rzeszów (23,01 proc.) i Białystok (22,81 proc.). Najniższą frekwencję odnotowały Gdańsk (16,93 proc.), Opole (18,54 proc.) i Gorzów Wielkopolski (19,44 proc.). Najwięcej kart do głosowania w stosunku do osób uprawnionych wydano w Krynicy Morskiej (50,16 proc.).

Lokale otwarte, są pierwsze incydenty

Lokale wyborcze zostały otwarte w całej Polsce o godz. 7. „Głosowanie odbywa się bez przerwy – zakomunikował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podczas pierwszej konferencji prasowej o godz. 9:30 – Początek głosowania odbył się bez żadnych incydentów. Nie wydarzyło się nic, co mogłoby przedłużyć głosowanie”. Wybory rozpoczęły się punktualnie.

Odrębne obwodowe komisje wyborcze (m.in. ośrodki lecznicze, domy pomocy społecznej, zakłady karne) zgodnie z prawem można otwierać nieco później (w jednym z DPS zdecydowano się to zrobić o godz. 10). Głosowanie zakończyło się już w 89 obwodach za granicą (Ameryka Północna i Południowa). Wyniki będą ogłaszane zgodnie z polskim czasem.

Policja odnotowała do tej pory cztery przestępstwa i 69 wykroczeń, w tym 66 określonych w kodeksie wyborczym, głównie dotyczących prowadzenia agitacji w czasie ciszy wyborczej.

Incydenty? Niewiele, ale dramatyczne. Jak podał Sylwester Marciniak, w obwodowej komisji wyborczej nr 178 (w Szczecinie) zasłabła 97-latka. Podjęto próbę reanimacji. Kobieta doznała zawału i zmarła. Nie wydano jej karty do głosowania, komisja nie zakłada opóźnień. Media donoszą, że zmarł również mężczyzna, który chciał oddać głos w komisji nr 33 (Bielsko-Biała). Tu również podjęto próbę reanimacji.

W Bielsko-Białej agresywnie zachowujący się mężczyzna ugryzł członka komisji, sprawa będzie badana z paragrafu naruszenia nietykalności cielesnej.

Polska wybiera prezydenta

Polska wybiera dziś głowę państwa. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7 do 21. Uprawnione do głosowania są w sumie 28 mln 943 tys. 594 osoby. Obwodowych komisji wyborczych utworzono 32 143, w tym 511 za granicą i 5 na statkach morskich.

PKW zapowiedziała na niedzielę cztery konferencje prasowe: o godz. 9:30, 13:30 (z danymi frekwencyjnymi z godz. 12), 18:30 (z frekwencją z godz. 17) i o 22.

Najwcześniej zagłosowała Polonia w USA – od godz. 13 w sobotę 17 maja do 6 rano w niedzielę. W Ameryce chęć oddania głosu zadeklarowało ok. 43 tys. osób, w 23 stanach i stolicy USA otwarto 57 obwodów (to rekord). Najliczniej zgłosili się do głosowania mieszkańcy aglomeracji Chicago i Nowy Jork.

Pierwsze wyniki (exit poll) poznamy w Polsce już o godz. 21. Do zwycięstwa potrzeba bezwzględnej większości ważnych głosów (50 proc. +1). Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę 1 czerwca.

Na polityka.pl znajdziecie Państwo gorące komentarze, relacje i analizy.

Jak oddać ważny głos

Miejsce głosowania sprawdzamy w aplikacji mObywatel, a jeśli chcemy się upewnić, zaglądamy na stronę wybory.gov.pl lub urzędu gminy. Na miejscu okazujemy dowód osobisty, naszą tożsamość możemy też potwierdzić właśnie aplikacją. Komisje są wyposażone w kod QR do zeskanowania w aplikacji mObywatel przez wyborców. Dopuszczalny jest też m.in. paszport, legitymacja studencka, prawo jazdy (dokument ze zdjęciem).

Karta do głosowania powinna być ostemplowana i zawierać pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej. Ucięty prawy róg nie powinien nas niepokoić – to ścięcie dla wyborców niewidomych pod nakładkę w alfabecie Braille’a. Nie dotyczy to kart za granicą.

Nazwiska kandydatów na urząd prezydenta są umieszczone w kolejności alfabetycznej. Znak „X” stawiamy w polu przy jednym wybranym przez nas nazwisku.

Jeśli nie ma nas w spisie wyborców, a powinniśmy być, informujemy o tym obwodową komisję wyborczą, która kontaktuje się z urzędem gminy i wyjaśnia naszą sprawę. Jeśli z kolei mamy zastrzeżenia do pracy komisji (problemy w wydaniem kart, błędy), skargi kierujemy do gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej komisji wyborczej albo do delegatury PKW.

Wyborcom przysługuje też prawo do protestu wyborczego – pismo należy złożyć do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego w ciągu 14 dni od wyborów.

Cisza wyborcza: czego nie wolno

Przez całą sobotę aż do końca głosowania w niedzielę obowiązuje cisza wyborcza. Kilkanaście wykroczeń policja odnotowała już w sobotę – związanych głównie z aktywnością w internecie. Dwa przypadki dotyczyły parlamentarzystów, którzy zachęcali w sieci do udziału w wyborach i poparcia konkretnego kandydata. W czasie ciszy wyborczej nie można agitować ani publikować sondaży. Nie wolno organizować marszów, manifestacji, zgromadzeń ani rozdawać materiałów wyborczych. Zachęcać do udziału w wyborach można, ale bez wskazywania konkretnych kandydatów. Plakaty wyborcze pozostają na miejscu, ale nie wolno rozklejać nowych. Oklejone pojazdy mogą stać w miejscu, nie wolno się nimi przemieszczać. Agitacja jest wykluczona w lokalach wyborczych.

Za złamanie ciszy grozi grzywna. W przypadku publikacji sondaży – dotyczących prognoz wyników czy nastrojów, organizowanych przed wyborami lub w ich trakcie – wynosi nawet od 500 tys. do 1 mln zł. Przypadki łamania ciszy każdy może zgłaszać bezpośrednio policji. Naruszenie stwierdzają służby i sądy.

Uwaga! „Lajkowanie” postów w mediach społecznościowych w trakcie ciszy wyborczej również może być uznane za wykroczenie. Jak podała PKW, takie ewentualne przypadki mają rozstrzygać organy ścigania.

Łamanie ciszy jest przestępstwem wyborczym. Podobnie jak zrywanie plakatów, kupowanie głosów czy zastraszanie wyborców.

Naruszenia wyborcze: komu zgłaszać?

Naruszenia i wszelkie nieprawidłowości w dniu wyborów można zgłaszać osobiście albo poprzez mężów zaufania i obserwatorów społecznych. O poważniejszych zastrzeżeniach informujemy komisarzy wyborczych (np. w razie braku reakcji mężów zaufania i obserwatorów społecznych). Należy to zrobić niezwłocznie. Państwowej Komisji Wyborczej zgłaszamy te naruszenia, które mogą wpłynąć na wynik wyborów (np. fałszowanie kart, nieprawidłowości w protokołach) – najlepiej skorzystać z infolinii lub strony internetowej.

Możemy się też zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli uznamy, że naruszane są nasze prawa wyborcze (utrudnianie głosowania i dostępu do lokalu, nierówne traktowanie wyborców itp.).

PKW przypomina, że proces wyborczy ma być transparentny i uczciwy, dlatego obywatele mają prawo, ale i obowiązek reagować.