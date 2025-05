Dwa marsze przed drugą turą. Trzaskowski: „Teraz albo nigdy! Musi wygrać uczciwość”

Marsze dwóch kandydatów na prezydenta przed drugą turą wyborów poszły w niedzielę Warszawie. Rafał Trzaskowski mówił o zwycięstwie uczciwości. Karol Nawrocki grzmiał o „mikromanii” przeciwników.

Po odśpiewaniu hymnu do zebranych przemówił Rafał Trzaskowski. „Teraz albo nigdy! Najwyższy czas, żeby wygrała uczciwość. Najwyższy czas, żeby wygrała prawość. Najwyższy czas, żeby wygrała sprawiedliwość. Najwyższy czas, żeby wygrała prawda, przyszłość. Żeby wygrała cała Polska” – rozpoczął, po czym wymienił kilkadziesiąt miast i mniejszych miejscowości, z których przyjechali jego zwolennicy.

Kontynuował: „Cała Polska wygra tylko wtedy, kiedy będziemy zdolni do rozmowy. To wam obiecuję: będę prezydentem, który łączy, który jest w stanie rozmawiać z każdym, widzieliście to wczoraj [chodzi o spotkanie ze Sławomirem Mentzenem – red.]. Ale też obiecuję, że niczego nie podpiszę w ciemno. Dziś razem budujemy przyszłość, patrzymy z ufnością, nigdy nikogo nie zostawimy z tyłu. Patrzy na nas cała Polska, cała Europa, cały świat, bo nam się udało. I nie pozwolimy nam zabrać dumy z tych osiągnięć”.

Trzaskowski powtarzał, jak ważne jest budowanie wspólnoty. „To jest ten moment, żeby być razem i wybrać prezydenta, który będzie waszym prezydentem. To wam uroczyście ślubuję”.

Biejat, Senyszyn i Hołownia na marszu Trzaskowskiego

Do Polski przyjechał ze wsparciem dla Trzaskowskiego nowy prezydent Rumunii (dotychczasowy mer Bukaresztu) Nicușor Dan, który chwilę wcześniej pokonał u siebie kandydata skrajnej prawicy. „Przyjechałem do Warszawy, bo mamy te same wartości. Przyjechałem, aby dziękować za wsparcie, jakiego Polska zawsze udzielała Rumunii na naszej drodze europejskiej. Wybory to coś, co określa wspólnotę. Wartości, w które wierzymy, to demokracja, państwo prawa, wolność słowa. (...) Tydzień temu wygrała cała Rumunia, za tydzień wygra cała Polska” – mówił na pl. Bankowym.

„Wiem, że oczekujecie przyspieszenia” – rozpoczęła liderka lewicy Magdalena Biejat, ale musiała przerwać, bo potrzebna była pomoc medyczna dla jednego z uczestników. Kontynuowała: „W tych wyborach w pierwszej turze część z was pokazała rządowi żółtą kartkę. Was głos się liczy, wasz głos został usłyszany i obietnice muszą zostać dowiezione. Ale musicie nam jeszcze raz pomóc, bo nic się nie wydarzy, jeśli w Pałacu Prezydenckim zasiądzie człowiek, który wszystko będzie blokował. Za nim stoją szemrane interesy i ludzie. To człowiek, który na ostatniej debacie nie potrafił wymienić jednej rzeczy, jaką zrobi dla osób starszych i potrzebujących”.

Jak mówiła Biejat, wybór jest taki: możemy postawić tamę marszowi skrajnej prawicy albo otworzyć skrajnej prawicy szeroko drzwi. „Za Nawrockim stoją Mentzen, Braun i ludzie, którzy nie mają problemu, żeby spalić flagę UE, żeby wzbudzać nienawiść i agresję, żeby wprowadzić płatne studia i płatną ochronę zdrowia. W tych wyborach wybieramy między Polską brunatną a mieniącą się różnymi kolorami. Idźcie i zagłosujcie z nadzieją. Zrobię wszystko, żeby wasz głos nie był trofeum, tylko zobowiązaniem”.

Na starcie marszu przemawiali także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz („Trzaskowski nie będzie słuchał liderów politycznych, partii, rządu. Będzie słuchał ludu”, „Nawrocki będzie narzędziem w rękach Kaczyńskiego”) i lewicowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przemawiała także kandydatka do urzędu Joanna Senyszyn. „Kochani! Wiem, że tak jak ja chcecie Polski, w której każdy jest każdemu przyjacielem. Musimy się szanować, bo chcemy żyć w pokoju i spokoju. Chcemy nie bać się biedy, dyskryminacji i równości. Chcemy, żeby kobiety mogły same decydować o sobie, żeby nie było dyskryminacji żadnej mniejszości, żeby nie było więźniów czwartego piętra”, mówiła. Zakończyła, przekazując charakterystyczne dla siebie czerwone korale – zawiesiła je na szyi Małgorzacie Trzaskowskiej. „Kochani, idziemy po zwycięstwo. Niech do Pałacu Prezydenckiego powędrują czerwone korale. Moc jest z nami!”.

Pod koniec wyszedł Szymon Hołownia: „Powiem do Rafała krótko: wygraj te wybory. Dla nas wszystkich. I zmień Polskę, bo ona potrzebuje zmiany. Bądź prezydentem, który zaprowadzi pokój w naszych rodzinach, miastach, wszędzie tam, gdzie nas podzielili. Chcemy Polski równych szans dla wszystkich niezależnie od kodu pocztowego. (…) Dajemy ci dziś więcej niż głos, dajemy ci naszą wiarę i nadzieję, że z tych cegieł zbudujesz dom, a nie mur”. Prosił wszystkich, którzy się wahają, żeby poszli na wybory. „Jakiego chcecie mieć prezydenta: takiego, który trzaska, czy takiego, który strzela w dziąsło?”.