Amerykański finisz Trzaskowskiego. „Taśmy Lewego”. Z kim teraz zagra Świątek? 5 ważnych tematów na dziś

Największa w historii akcja „door to door”; kandydat PiS sam na debacie TV Republika w Końskich; sąd jawnie odsłuchał „taśmy Lewandowskiego”; gdzie rząd planuje lokalizację drugiej elektrowni atomowej; Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open.

1. Amerykański finisz Trzaskowskiego

Sztab Rafała Trzaskowskiego zapowiedział na ostatniej prostej kampanii największą w historii akcję „door to door”. Wolontariusze planują odwiedzić 100 tys. mieszkań, przekonując do poparcia kandydata oraz wręczając ulotki – w amerykańskim stylu. Akcja ma odbyć się na terenie całego kraju, we wszystkich województwach.

To nie koniec atrakcji, ponieważ w środę prezydent stolicy zamiast na kolejną debatę Republiki wybrał się na wiec w Kaliszu, gdzie w formule „speed dating” rozmawiał z jego uczestnikami. Dla bywalców Campusu Polska Przyszłości nie jest to nowość – na poprzedniej edycji w kameralnych spotkaniach „jeden na jeden” uczestnicy mieli okazję rozmawiać z ministrami, parlamentarzystami, samorządowcami oraz samym Trzaskowskim.

2. Nawrocki sam w Końskich

Rafał Trzaskowski nie zagrał w scenariuszu napisanym przez TV Republika Tomasza Sakiewicza i nie wziął udziału w „debacie”, jaką ta stacja zorganizowała w Końskich. Czy to dobry ruch na cztery dni przed wyborami?

Zdaniem Jana Hartmana tak, co uzasadnia na Polityka.pl: „Są co najmniej trzy powody, dla których Trzaskowski nie musi, a nawet nie powinien być w Końskich. Po pierwsze, kontrkandydat całkowicie utracił zdolność honorową. Z kimś takim jak Karol Nawrocki po prostu nie należy rozmawiać. Bo o czym? O hotelu Grand, o apartamentach, kawalerkach, ustawkach, »niegospodarności«? Po drugie, zdolności honorowej nie ma też Telewizja Republika, którą trudno nawet nazwać tubą propagandową PiS. To jest kuriozum większe jeszcze niż TVP z czasów Jacka Kurskiego. Zresztą koncesja, którą to rebelianckie medium posiada, okazała się wydana z naruszeniem przepisów (wyrok sądu w tej sprawie jest nieprawomocny). Po trzecie, Rafał Trzaskowski niczego by nie uzyskał, stojąc jak sfinks na scenie i patrząc z uśmiechem na lecące w jego stronę zgniłe jajka i pomidory. Już sobie z Nawrockim pogadał podczas obowiązkowej debaty w TVP i chyba wszystko zostało już powiedziane. Byłaby to w najlepszym razie powtórka z (wątpliwej) rozrywki”.

II tura wyborów prezydenckich już w tę niedzielę. Według wielu sondaży różnica między Trzaskowskim a Nawrockim jest niewielka albo jest remis. Wciąż kilka procent respondentów deklaruje, że nie wie, na kogo zagłosuje, albo nie chce ujawnić swoich preferencji.

3. „Taśmy Lewego”

Ponad 3,5 godz. nagranych rozmów między Cezarym Kucharskim a Robertem Lewandowskim odsłuchano wczoraj jawnie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Trwa rozprawa, w której występuje najlepszy piłkarz w historii piłki nożnej i jego były menadżer, wobec którego akt oskarżenia wysłała do sądu w 2022 r. prokuratura. Kucharski broni się przed oskarżeniem, że szantażował swego klienta.

Robert Lewandowski nie pojawił się na rozprawie, był na niej za to Cezary Kucharski. Do ich rozstania doszło w 2017 r. Rozmowy nagrał piłkarz, ale menadżer dowodzi, że nie oddają one rzeczywistości, że ktoś w nie ingerował. Sąd musi teraz ocenić, czy rozmowy te rzeczywiście świadczą o szantażu. Sędzia zwrócił w środę uwagę, że odsłuchanie nagrań nie oznacza automatycznie, że będą one dowodem w sprawie.

4. Gdzie powstanie druga elektrownia atomowa?

Jak poinformowano w środę, resort przemysłu rozpocznie w czerwcu konsultacje w sprawie budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. „Potwierdzamy lokalizację Bełchatów i Konin jako potencjalne lokalizacje do budowy drugiej elektrowni jądrowej i Kozienice oraz Połaniec jako lokalizacje zapasowe” – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Rozmowy w tej sprawie mają toczyć się z różnymi zainteresowanymi budową takiej elektrowni: Amerykanami, Francuzami czy Kanadyjczykami. „Chcielibyśmy mieć informację zwrotną pod koniec roku” – dodał pełnomocnik.

Budowa pierwszej elektrowni atomowej w gminie Choczewo (Lubiatowo-Kopalino) w województwie pomorskim ma się rozpocząć w 2028 r., energię elektryczną ma zacząć dostarczać w 2036 r., a wszystkie trzy bloki mają być gotowe do 2038 r.

5. Iga Świątek gra w Paryżu

Najlepsza polska tenisistka wciąż niepokonana na swoich ulubionych ziemnych kortach w wielkoszlemowym French Open. W drugiej rundzie dość łatwo pokonała Emmę Raducanu (6:1 i 6:2). To było piąte spotkanie zawodniczek i piąte zwycięstwo Świątek, o której Brytyjka powiedziała, że jest zawsze „nakręcona”, kiedy grają razem. „Wywiera dużą presję od początku (…). To trochę zmienia dynamikę meczu, a potem jest bardzo trudno dotrzymać jej kroku, gdy nabiera pewności siebie”.

Świątek cztery razy triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w Wielkim Szlemie, w tym rok temu, więc jest obrończynią tytułu. W trzeciej rundzie zagra z 60. zawodniczą rankingu WTA Rumunką Jaqueline Cristian, z którą wcześniej nigdy nie spotkała się na jednym korcie.