Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską: 5 rzeczy, o których warto wiedzieć. Podsumowanie środy

Polskie i natowskie samoloty zestrzeliły rosyjskie drony, które przekroczyły naszą granicę. Szef Sztabu Generalnego przyznał, że zostaliśmy ostrzeżeni przez Białoruś. Unia Europejska i NATO wyrażają solidarność z Warszawą, a prezydent USA Donald Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Karolem Nawrockim.

1. Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

W nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Rosji na terytorium Ukrainy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. „Te, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów” – poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który wrócił w trybie pilnym z Londynu.

W operacji neutralizacji wzięły udział holenderskie F-35, polskie F-16 i inne natowskie siły, w tym samolot wczesnego ostrzegania AWACS.

„Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę. To pierwszy przypadek, kiedy nad terytorium NATO zostały zestrzelone rosyjskie drony” – mówił przed specjalnym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. „Pierwszy egzamin polskie wojsko zdało, procedury na taki wypadek działają. Nie ma powodów do paniki, życie będzie się toczyło normalnie, nie ma powodu wprowadzać restrykcji”.

W Sejmie dodał natomiast: „Podkreślam dobrą współpracę, bo wiemy wszyscy, w jakich politycznych warunkach przyszło nam pracować. Nie jest lekko. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, co nas dzieli i jakie mamy różnice. Dlatego z taką satysfakcją muszę podkreślić, że współpraca wszystkich instytucji państwowych i szefów tych instytucji przebiega naprawdę wzorowo”.

2. Gen. Kukuła: Białorusini nas ostrzegali

Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła poinformował w środę, że Polska dostała ostrzeżenie od strony białoruskiej o lecących w naszą stronę obiektach. „Białorusini nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony”, powiedział w TVN24, przyznając, że „to było pomocne” oraz „zaskakujące”.

Odniósł się także do opinii, że polskie wojsko użyło drogich rakiet do zestrzelenia znacznie tańszych dronów. „Użyjemy sto razy droższej rakiety, jeśli uratujemy życie choć jednego Polaka, więc nasze myślenie jest kompletnie odmienne. Zupełnie inaczej to wartościujemy” – stwierdził szef Sztabu Generalnego.

Chwalił też pracę holenderskich F-35, które dzięki zaawansowanym sensorom potrafiły wykryć obiekty niewidoczne dla naziemnych radarów. „To był gejmczendżer. Już teraz, wspierając nasze F-16, pokazały, jakie możliwości otrzymamy, gdy pierwsze polskie F-35 wylądują w Łasku w przyszłym roku” – mówił gen. Kukuła.

3. Reakcje w USA

Atak rosyjskich dronów na Polskę był w środę głównym tematem doniesień w najpoważniejszych mediach USA. Podkreślały one, że to akt agresji przeciwko państwu NATO, i przypominały o wynikających z art. 5 Sojuszu zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych. „Tyle uwagi nie poświęcano nam ani podczas ostatnich wyborów prezydenckich, ani wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie” – pisze nasz waszyngtoński korespondent Tomasz Zalewski.

Donald Trump rozmawiał wieczorem czasu polskiego z Karolem Nawrockim. „Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” – napisał polski prezydent na X. Natomiast wcześniej Trump napisał na platformie Truth Social: „What’s with Russia violating Polish air space with drones? Here we go!” („Co z rosyjskim naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony? Ruszamy!”). „Tak jakby nie wiedział, co z tym fantem zrobić” – komentuje Tomasz Zalewski. Z kolei według „Faktów” TVN prezydent USA potwierdził amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i poparł dyskusję w NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki.

Atak wywołał stanowcze reakcje w Kongresie. „Rosja zaatakowała Polskę, naszego sojusznika z NATO. To akt wojny. Putin testuje nasze zdecydowanie bezpośrednio, na terytorium północnoatlantyckiego sojuszu. Jesteśmy wdzięczni naszym sojusznikom za szybką odpowiedź. Wzywam prezydenta Trumpa do odpowiedzi w postaci prawnie wiążących sankcji, które doprowadzą do bankructwa rosyjską machinę wojenną” – oświadczył republikański kongresmen Joe Wilson, członek komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów.

Kryzys komentowali także Demokraci. „Powtarzające się pogwałcenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są wystarczającym ostrzeżeniem, że Władimir Putin testuje naszą determinację, by bronić Polski i krajów bałtyckich. Po rzezi kontynuowanej w Ukrainie napaści te nie mogą być ignorowane” – to oświadczenie senatora Dicka Durbina, drugiego rangą Demokraty w wyższej izbie Kongresu.

4. Europa z Polską

Na incydent z rosyjskimi dronami na polskim niebie bardzo szybko zareagowała Unia Europejska, przedstawiciele poszczególnych państw i NATO. „Byliśmy dziś świadkami bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad dziesięć rosyjskich dronów typu Shahed. Europa jest w pełni solidarna z Polską” – powiedziała w środę Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, w dorocznym orędziu o stanie UE w Parlamencie Europejskim. „Przesłanie Putina jest jasne, więc nasza odpowiedź również musi być jasna. Musimy wywrzeć większą presję na Rosję, aby usiadła do stołu negocjacyjnego. Potrzebujemy więcej sankcji!” – powiedziała europosłom w Strasburgu.

Andrius Kubilius, europejski komisarz do spraw obrony, uznał tę sytuację za kolejny argument za przyspieszeniem wspólnych inicjatyw obronnych.

„Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną podczas ataku przeprowadzonego przez Rosję na Ukrainę jest po prostu nie do przyjęcia. Potępiam to w najostrzejszych słowach. Wzywam Rosję do zakończenia tej niebezpiecznej eskalacji. Ponawiam wobec narodu polskiego i jego rządu nasze pełne wyrazy solidarności” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Francji Emmanuel Macron.

„Powiedzmy sobie jasno: naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony jest niedopuszczalne. To kolejny dowód na to, że agresywna wojna Rosji zagraża bezpieczeństwu Europy. Wyraziłem poparcie dla polskiego premiera i byłem w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Cieszę się, że holenderskie myśliwce F-35 mogły udzielić wsparcia. Holandia stoi ramię w ramię ze swoim sojusznikiem z NATO, Polską” – napisał holenderski premier Dick Schoof.

Sytuację skomentował także premier Węgier Viktor Orbán: „Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest niedopuszczalne. Ten incydent dowodzi, że nasza polityka nawoływania do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest rozsądna i racjonalna”.

5. Szef MON: Będziemy wzmocnieni w kilkadziesiąt godzin

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w środę w TVN24, że wydarzenia z nocy z wtorku na środę pokazały prawdziwe oblicze Władimira Putina. Jego zdaniem „każda taka eskalacja powoduje, że jesteśmy bardziej zjednoczeni, a nie rozproszeni”.

Tłumaczył też, co wynika z uruchomienia konsultacji w ramach art. 4 traktatu NATO, podając przykład Turcji, gdy w 2003 r. toczyła się u jej granic wojna w Iraku. „Wtedy powstała specjalna misja, operacja natowska wzmocnienia bezpieczeństwa. (…) Chcemy to samo zrobić dla Polski, to de facto się dzieje. Te konsultacje bilateralne się rozpoczęły, są deklaracje wzmocnienia w ciągu kilkudziesięciu godzin, dostarczenia konkretnego sprzętu, konkretnych umiejętności i zdolności”.