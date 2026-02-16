Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
16 lutego 2026
Kraj

Make Europe Great Again. Nawrocka przeciwko aborcji. Powrót nocnych mrozów. 5 ważnych tematów na dziś

16 lutego 2026
Konferencja w Monachium Konferencja w Monachium Forum
Wnioski po konferencji w Monachium; afera korupcyjna w Ukrainie; Nawrocka przeciwko aborcji; temperatura spadła w nocy do –23 st. C; festiwal filmowy w Berlinie.

1. Make Europe Great Again

Europa bardziej od kolejnych przemówień potrzebuje planu i działań – podsumował w niedzielę Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa jej przewodniczący Wolfgang Ischinger. Wezwał też do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

Przedostatniego dnia konferencji największe wrażenie zrobił sekretarz stanu USA. „Marco Rubio był posłańcem przybywającym jakby z innej planety (...). Mówił o szansach wynikających z porozumienia i partnerstwa USA z Europą, która nabiera sił, odpowiedzialności i decyzyjności. Ma to być nowe sojusznicze przymierze, coś na kształt NATO 3.0, o którym kilka dni wcześniej w Brukseli mówił podsekretarz wojny Elbridge Colby, też obecny w Monachium i też zbierający pozytywne »noty za styl«” – pisze na Polityka.pl Marek Świerczyński.

Przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii potwierdzili, że między sobą i z udziałem innych przywódców europejskich prowadzą rozmowy o współpracy w sferze nuklearnej. „Więcej o nuklearnych pomysłach na Europę mówić będzie Macron pod koniec lutego w tradycyjnym »doktrynalnym« przemówieniu. Widać jednak, że broń jądrowa wraca do debaty, tak samo jak wraca Wielka Brytania” – zapowiada analityk POLITYKI Insight.

Europejscy przywódcy dostarczyli w Monachium wizję MEGA – Make Europe Great Again – jako jedyne wyjście umożliwiające Europie zachowanie podmiotowości w obliczu zmiany światowego porządku.

2. Afera korupcyjna w Ukrainie – ciąg dalszy

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zatrzymało byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenkę, zamieszanego w aferę korupcyjną w sektorze energetycznym. Hałuszczenko próbował opuścić kraj, ale w ostatniej chwili zapobiegły temu służby.

W zeszłym roku NABU i SAP (Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna) ujawniły rozległy system korupcyjny w ukraińskiej energetyce. Według ustaleń śledczych jego uczestnicy pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Chodzi m.in. o Tymura Mindicza, biznesmena i współpracownika prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

3. Nawrocka przeciwko aborcji

„Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (...) jestem za życiem, a przeciwko aborcji” – stwierdziła pierwsza dama Marta Nawrocka w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla TVN24.

Na pytanie, czy zgadza się z aktualnymi przepisami wskazującymi na dwie dozwolone przesłanki aborcji, Nawrocka nie chciała odpowiedzieć i ograniczyła się do uśmiechu.

Prezydentowa była też pytana o opinię dotyczącą in vitro: „Ja nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa”. Proszona o doprecyzowanie, czy popiera refundację IVF przez państwo, odparła: „Proszę inny zestaw pytań”.

Podczas rozmowy poruszono także temat edukacji zdrowotnej. „Zdecydowaliśmy, że nasz syn nie będzie uczestniczył w tych zajęciach” – oznajmiła Marta Nawrocka.

4. Powrót nocnych mrozów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla dziewięciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, większości obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, północnej części woj. lubelskiego i łódzkiego, a także powiatów na południu woj. małopolskiego oraz powiatu żywieckiego (woj. śląskie).

W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura lokalnie spadła do –23 st. C.

W poniedziałek na południowym zachodzie i południu kraju spadnie śnieg. Temperatura będzie się wahać od –11 st. C na Suwalszczyźnie, przez –7 st. C w centrum, do –1 st. C na Górnym Śląsku i w Małopolsce.

5. Trwa Berlinale

O Złotego Niedźwiedzia ubiegają się 22 filmy, m.in. „Everybody Digs Bill Evans” Granta Gee, „A New Dawn” Yoshitoshiego Shinomiya, „Wolfram” Warwicka Thorntona, „Love Is a Rebellious Bird” Anny Fitch i Bankera White′a oraz „Dust” Anke Blondé.

»Everybody Digs Bill Evans« to minimalistyczny, poetycki, pełnometrażowy debiut fabularny poświęcony jednemu z najwybitniejszych pianistów jazzowych wszech czasów. Zawieszony między czarno-białym rygorem a malarską wizją uświadamia, dlaczego wciąż warto szukać w sztuce tego, co nieoczywiste i trudne do nazwania” – pisze o filmie Granta Gee Janusz Wróblewski.

Polskie akcenty na tegorocznym Berlinale to ukraińsko-polska koprodukcja „Ślady” Alisy Kovalenko i Marysi Nikitiuk (sekcja Panorama Dokumente). Film śledzi losy ukraińskich kobiet, które doświadczyły tortur i przemocy seksualnej ze strony rosyjskich żołnierzy. Na festiwalu pojawi się również krótki metraż Zuzanny Banasińskiej „Kontrewers” (sekcja Berlinale Shorts). To historia o duchu opętanej dziewczyny odwiedzającym zamkniętą w czterech ścianach staruszkę.

76. Berlinale zakończy się w niedzielę 22 lutego. Laureaci zostaną ogłoszeni w sobotę 21 lutego.

Redakcja „Polityki”

