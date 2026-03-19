Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
19 marca 2026
Kraj

Goręcej po uderzeniu na South Pars, Izrael atakuje na Morzu Kaspijskim. Dziś szczyt UE. 5 ważnych tematów

Donald Trump
Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje po uderzeniu na South Pars. Izrael zaatakował na Morzu Kaspijskim. Ceny energii i pomoc dla Ukrainy na szczycie UE. Senator Włosowicz zawieszony w PiS. Przez Warszawę i inne miasta Polski przetoczyła się fala fałszywych alarmów bombowych w szkołach i przedszkolach.

1. Wojna z Iranem. Eskalacja po uderzeniu na South Pars

Zaognia się konflikt na Bliskim Wschodzie po ataku na irańskie obiekty obsługujące South Pars – największe złoże gazowe świata. Uderzenie w zakłady w Bandar Kangan wywołało pożary i wstrzymało eksport surowca do Iraku. Choć „Wall Street Journal” sugeruje, że Donald Trump osobiście zatwierdził operację, by ukarać Teheran za blokadę cieśniny Ormuz, sam prezydent USA na platformie Truth Social odciął się od izraelskiego ataku, twierdząc, że Waszyngton nie miał wiedzy na ten temat. Atak rykoszetem uderzył w instalacje LNG niewinnego w tej sprawie Kataru. Trump zastrzegł przy tym, że Izrael nie przeprowadzi już żadnych ataków na ten South Pars, „chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje się zaatakować bardzo niewinny kraj, w tym konkretnym przypadku Katar”. Ostrzegł, że kolejna próba uderzenia w katarską infrastrukturę spotka się z niszczycielskim odwetem USA, wymierzonym w całość irańskiego złoża.

Teheran nie pozostał dłużny. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział surową odpowiedź, oskarżając USA i Izrael o popełnienie „poważnego błędu”. Iran otwarcie zagroził całkowitym zniszczeniem infrastruktury energetycznej swoich przeciwników oraz ich regionalnych sojuszników. Po przechwyceniu irańskich pocisków w Abu Zabi czasowo zamknięto terminal gazowy Habshan oraz infrastrukturę pola naftowego Bab.

2. Atak Izraela na Morzu Kaspijskim

Izraelskie lotnictwo dokonało uderzenia na irańską Flotę Północną stacjonującą na Morzu Kaspijskim. Eksplozje w porcie Bandar Anzali doprowadziły do uszkodzenia co najmniej pięciu jednostek, w tym korwet i trałowców. Tym samym zasięg trwającej od trzech tygodni wojny – koncentrującej się dotąd na Zatoce Perskiej – został rozszerzony.

Atak ma kluczowe znaczenie strategiczne – Morze Kaspijskie służy Iranowi i Rosji do omijania zachodnich sankcji oraz transferu uzbrojenia, w tym dronów Shahed. Przeniesienie działań zbrojnych na ten akwen uderza w newralgiczny szlak logistyczny łączący Teheran z Moskwą, ale też zbliża front bezpośrednio do granic Europy. To jasny sygnał, że Izrael jest gotów niszczyć irańskie zasoby wojskowe niezależnie od ich geograficznego oddalenia od Bliskiego Wschodu.

3. Brukselski szczyt na temat cen energii i pomocy dla Ukrainy

Dziś rozpoczyna się posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli poświęcone kwestii drastycznie rosnących kosztów energii, napędzanych konfliktem na Bliskim Wschodzie. Polska, wraz z dziewięcioma innymi państwami UE, przeforsowała postulat pilnej reformy systemu handlu emisjami (ETS). Sygnatariusze listu do KE domagają się m.in. przedłużenia okresu bezpłatnych uprawnień po 2034 r. oraz mechanizmów stabilizujących ceny CO2. Choć część państw broni dotychczasowego kształtu systemu, Komisja Europejska rozważa doraźne korekty w Rezerwie Stabilności Rynkowej (MSR). Polskę na szczycie będzie reprezentował premier Donald Tusk.

Równie trudnym punktem obrad będzie pożyczka dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Wypłatę środków wciąż blokują Węgry, uzależniając swoją zgodę od gwarancji naprawy zbombardowanego rurociągu „Przyjaźń”. Mimo deklaracji Kijowa o szybkim postępie prac dyplomaci pozostają sceptyczni co do wycofania weta przez Budapeszt podczas zbliżających się rozmów.

4. Senator Włosowicz zawieszony w PiS

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza i rozpoczęciu procedury usunięcia go z klubu PiS. To reakcja na jego krytyczną diagnozę kondycji partii, którą przedstawił na antenie TVN24. Parlamentarzysta zarzucił ugrupowaniu odejście od konserwatyzmu na rzecz retoryki nacjonalistycznej. Włosowicz ocenił obecny kurs partii jako „prawostronną aberrację”, która w ostatnich latach zdominowała wewnętrzne frakcje, spychając na margines umiarkowane wartości. Jako przykład przywołał m.in. wybór Przemysława Czarnka na potencjalnego kandydata PiS na premiera. O decyzji kierownictwa partii ws. Włosowicza poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek, który we wpisie na X podkreślił, że wypowiedzi Włosowicza „wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska”.

Dla komentatorów to sygnał zaostrzającej się dyscypliny wewnątrz PiS wobec głosów kontestujących ideologiczny skręt formacji. Reakcja władz partii potwierdza, że publiczne kwestionowanie strategii Jarosława Kaczyńskiego pozostaje w ugrupowaniu nieakceptowalne.

5. Fala fałszywych alarmów bombowych

Blisko 200 warszawskich placówek edukacyjnych i wiele obiektów w innych miastach (m.in. w Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu) stało się w poniedziałek celem zmasowanego ataku dezinformacyjnego. Rozsyłane drogą elektroniczną groźby o podłożeniu ładunków wybuchowych doprowadziły do paraliżu organizacyjnego i licznych ewakuacji. Policyjne grupy pirotechniczne nie potwierdziły realnego zagrożenia w żadnej z placówek, niemniej sytuacja stała się źródłem chaosu i stresu dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i pozostałych pracowników setek szkół i przedszkoli.

Służby prowadzą analizę cyfrowych śladów, by ustalić tożsamość sprawców. Za wywołanie fałszywego alarmu na tak dużą skalę, skutkujące destabilizacją życia publicznego, grozi surowa kara pozbawienia wolności – od 2 do nawet 15 lat.

Reklama

Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną