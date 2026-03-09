Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
9 marca 2026
Kraj

Wojna o SAFE. Dlaczego Amerykanie woleliby, żebyśmy inaczej wydali nasze pieniądze na zbrojenia

9 marca 2026
500 HIMARS-ów Błaszczaka na razie jest pustym hasłem, bo nie doszło do złożenia żadnego zamówienia. 500 HIMARS-ów Błaszczaka na razie jest pustym hasłem, bo nie doszło do złożenia żadnego zamówienia. U.S. Army photo / Wikipedia
Firmy z USA, przy wsparciu Waszyngtonu, nie tyle walczą z programem SAFE, ile przypominają Polsce o „liście obietnic” dalszych zakupów. Część z nich to niespełnione zapowiedzi poprzedniego rządu, część – naturalne uzupełnienie już kupionego sprzętu z USA. Reszta wynika z ewolucji prowadzenia wojny – na wzór amerykański.

Trzecia wojna w Zatoce Perskiej na chwilę zepchnęła na dalszy plan najważniejszą od miesięcy batalię w Polsce – o sens, kształt i przyszłość unijnych pożyczek na obronność. Jednak już we wtorek temat odżyje za sprawą spotkania „na najwyższym szczeblu”, które ma rządowi wyjaśnić niejasne szczegóły planu prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego. Ogłosili oni, że zamiast pożyczki z Brukseli polskie zbrojenia można dofinansować z wykorzystaniem rezerw polskiego banku centralnego.

Rząd, nieco zaskoczony tym wistem, przyjął postawę życzliwego wyczekiwania i zapewnia, że każdą liczbę miliardów jest w stanie zainwestować w siły zbrojne, ale pomysł „narodowego sejfu” traktuje jako uzupełnienie, a nie alternatywę dla unijnego programu SAFE (którego czuje się współautorem).

Premier w bezpośredniej rozmowie z prezydentem zapewne takie stanowisko podtrzyma, choć zderzy się z podejściem „albo–albo”. Potyczkę o ponad 180 mld zł w napięciu obserwują najbardziej zainteresowani, czyli uczestnicy obronnego rynku: producenci, dostawcy, importerzy, pośrednicy i lobbyści. Ci ostatni mają szczególnie nerwowe tygodnie, bo kurs obrany przez Warszawę – z Unią czy bez – może na lata ukształtować rynek i na nowo wykreślić mapę wpływów, na której przez ostatnie ćwierć wieku dominowali Amerykanie.

Czytaj także: Gęste zakupy z programu SAFE: na mapie Polski, nie Niemiec

Głód uzbrojenia

Legendą, a może mitem świata zbrojeń, w którym jak zawsze tkwi ziarno prawdy, jest opowieść o rzekomym podziale Europy, wyrysowanym czyjąś wpływową ręką.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
Reklama