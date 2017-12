Najnudniejszy w drużynie Avengers? Przecież dostał od Marvela najciekawszy komiks

Thor jest bogiem. Iron Man ma umożliwiającą latanie i wyposażoną w rakiety zbroję. Hulk to wielki, zielony, praktycznie niezniszczalny potwór. Kapitan Ameryka to stworzony w laboratorium nadczłowiek. Czarna Wdowa to superszpieg, wychowana do tej roli od dzieciństwa. Hawkeye zaś ma łuk i potrafi z niego całkiem nieźle strzelać. (A, i jeszcze niektóre z jego strzał są wybuchowe). Od razu widać, kto w tym towarzystwie odstaje, prawda?

Matt Fraction w komiksie „Hawkeye”, rozpoczętym tomem „Moje życie to walka”, wziął słabość tego bohatera i przekuł ją w siłę.