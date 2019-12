Czas buntu i nienawiści. Najciekawsze filmy festiwalu Watch Docs

19. edycja festiwalu Watch Docs to niepowtarzalna okazja, by zajrzeć za kulisy wielkich wydarzeń, społecznych przemian, politycznych zawirowań.

Kino zaangażowane, wnikliwe, niewygodne. Dokumenty, które pokazują rzeczywistość bez upiększeń, świat, jakiego wolelibyśmy nie oglądać, ale musimy go poznać, żeby lepiej zrozumieć wszystko, co się wokół nas dzieje. 19. edycja festiwalu Watch Docs to niepowtarzalna okazja, by zajrzeć za kulisy wielkich wydarzeń, społecznych przemian, politycznych zawirowań. Wybraliśmy kilka tytułów, których nie warto przegapić – ze świadomością, że każdy z festiwalowych filmów to dzieło godne uwagi i prowokujące do dyskusji.

Chelsea XY, reż. Tim Travers Hawkins

Biografia najsłynniejszej sygnalistki w dziejach amerykańskiej armii. Jeszcze jako Bradley Manning była analitykiem wywiadu Stanów Zjednoczonych podczas wojny w Iraku. I to ona przekazała WikiLeaks dokumenty dotyczące stosowania tortur przez amerykańską armię oraz ataków, których ofiarami padali cywile. Za zdradę trafiła do więzienia na 35 lat – wyszła po siedmiu dzięki temu, że prezydent Barack Obama skrócił jej wyrok. Kamera towarzyszy jej od pierwszych chwil wolności, a rezultat jest fascynującym portretem niejednoznacznej postaci, w której losach odbija się cała złożoność współczesnego świata.

