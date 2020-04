Kwiecień 2020: Pięć najciekawszych książek dla dzieci

Jak co miesiąc proponujemy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane.

Véronique Cauchy (tekst), Laurent Simon (ilustracje), „Kropka i kreska”, Wydawnictwo Kropka

Historia „Kropki i kreski” to bardzo prosta opowieść o kształtach, której celem jest pobudzanie dziecięcej wyobraźni. Nie jest to oczywiście nic odkrywczego, ale w tym wypadku liczy się wykonanie. Tytułowi bohaterowie bawią się w układanie ze swoich ciał prostych kształtów, następnie zapraszają przyjaciół, by tworzyć coraz doskonalsze formy – a w końcu cały świat. Wciąga od pierwszej strony.