O każdego upomni się przeszłość

16 września premiera mocno wyczekiwanego przez czytelników „Saturnina” Jakuba Małeckiego. Walka z nazistami, rodzinne sekrety i skandynawski klimat osadzony w polskim pejzażu – jaki jest efekt tej zaskakującej mieszanki?

Przekonać się o tym można już teraz dzięki interaktywnej mapie, która wprowadza do świata wykreowanego przez autora nagradzanych „Śladów”, głośnego „Dygotu” i „Horyzontu”.

Zaczyna się jak dobry film sensacyjny. Tajemnicze zniknięcie dziadka zmusza Saturnina do opuszczenia bezpiecznej przystani na Muranowie. Osobista podróż bohatera wiedzie przez Kujawy – to tam PKS zahacza o niewidzialną krainę, i urywa się nad brzegami leniwej Bzury – gdzie do dziś pobrzmiewają odgłosy jednej z ważniejszych bitew kampanii wrześniowej. Nie dajmy się zwieść pozorom. „Saturnin” to nie krajoznawcza przejażdżka, lecz oniryczna opowieść misternie utkana z rodzinnych pamiętników, listów, wspomnień i zdjęć. „Historia pewnego Tadeusza z mojej rodziny nie dawała mi spokoju. Na punkcie tego człowieka, którego nigdy nie widziałem na oczy, miałem wręcz obsesję” – przyznaje Jakub Małecki. Bohaterowie jego nowej książki istnieli naprawdę. Autor „Saturnina” dał im na kartach powieści alternatywne życie i zrobił to niezwykle przewrotnie. Małecki buduje napięcie, dawkuje informacje, przeplata plany czasowe, zwodząc czytelnika. Warto wybrać się w tę literacką podróż z „Saturninem” i jego sekretną mapą.

„SATURNIN” Jakuba Małeckiego ukaże się w księgarniach 16 września nakładem Wydawnictwa SQN.

Sprawdź interaktywną mapę – Turystyczny Przewodnik Literacki śladami powieści „Saturnin”:

