Z czego dziś żyją muzycy? Na streamingu nie zarabiają

Pandemia odcięła muzyków od dochodów z koncertów. I zwróciła uwagę na to, jak mało zarabiają za swoje nagrania na platformach streamingowych. Jedni protestują, inni szukają sprawiedliwszej alternatywy.

Niestety, aktualnie nie mamy dostępu do konkretnych rozliczeń za streamingi – to Łukasz Rozmysłowski z duetu Coals. – Niestety, nie mam żadnej wiedzy na temat Spotify i innych – to Maciej Szajkowski, lider Kapeli ze Wsi Warszawa. Julia Marcell po mailu z POLITYKI poprosiła wytwórnię o informacje o zarobkach ze streamingu: – Sama jestem ciekawa, jak to wygląda, a dawno nie patrzyłam w te tabelki. Ogólnie przez lata nauczyłam się nie myśleć o tym jak o zarobku.