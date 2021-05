„Krew z krwi”. Co zrobiłbyś, by ratować swoje dziecko?

Do czego zdolny jest człowiek, który chce uratować swoje dziecko, swoją „krew z krwi”?

Pisząc „Krew z krwi” , pomyślałem, że warto poszukać tych emocji też gdzieś indziej. Trylogia była mocnym kryminałem z elementami thrillera, natomiast tutaj chciałem odnaleźć emocje w innym miejscu i starałem się, żeby one aż wylewały się z tej książki, żeby przesiąkły na wskroś karty tej powieści. I faktycznie słyszę opinie, że mi się to udało.

PP : Generalnie uważam, że książki – dotyczy to zwłaszcza literatury popularnej – muszą mieć w sobie emocje. To chyba najważniejsza rzecz, kluczowa. Jeśli nie odczuwam emocji, czytając daną książkę, to ona robi się w pewnym momencie po prostu nudna i często nawet jej nie kończę. Dlatego staram się w swoich powieściach sprawić, żeby emocji było jak najwięcej. Gdy pisałem trylogię z Igorem Brudnym, pojawiało się mnóstwo głosów, że łamię wszelkie schematy kryminału, thrillera, mieszam gatunki. I wszyscy powtarzali, że jest w tych książkach taka masa emocji, że aż nie mogą się otrząsnąć po ich przeczytaniu.

AK : „Krew z krwi” to kryminał – ale nie taki zwyczajny. Zaczyna się dość klasycznie, ale z każdą chwilą napięcie rośnie, a gatunek zdaje się zmieniać, a właściwie rozszerzać. W pewnym momencie nie wiadomo wręcz – a może właśnie wiadomo – co powoduje większe emocje u czytelnika. Książka bowiem mocno trzyma w napięciu w dwóch sferach: jako kryminał – czego niejako wymaga ten gatunek, ale i jako dramat rodzinny człowieka, któremu wszystko się wali, a – jak się okaże niebawem – będzie tylko gorzej. Co było Pana głównym celem? Napisanie zupełnie nietypowego kryminału czy trzymanie czytelnika w napięciu, wodzenie go za nos poprzez relacje między głównymi bohaterami oraz kwestie związane z ciężką chorobą syna i walką ojca o życie dziecka?

Przemysław Piotrowski : – Moja najnowsza książka daje możliwość postawienia sobie wielu ważnych pytań. Ważnych zwłaszcza z punktu widzenia rodzica albo po prostu bliskiej osoby. Co zrobiłby człowiek, gdyby dostał od losu dwuznacznie moralną propozycję, dzięki której mógłby uratować kogoś, kogo bardzo kocha? Do czego zdolny jest rodzic walczący o swoje śmiertelnie chore dziecko?

Aleksandra I. Kapinos : – Do drzwi Daniela Adamskiego pukają policjanci z wydziału zabójstw, ale mężczyzna nie wydaje się zaskoczony. Spodziewał się tej wizyty. Przecież ktoś zabił człowieka dokładnie tak, jak pisarz opisał to w swojej książce. Ale Adamski jest nie tylko autorem kryminałów. To przede wszystkim ojciec samotnie wychowujący śmiertelnie chorego syna, Leosia. W chwili gdy ojciec i syn tracą nadzieję na wyzdrowienie, los perfidnie się do nich uśmiecha, zsyłając mordercę psychopatę. Daniel Adamski postanawia wykorzystać szansę na uratowanie dziecka.

AK: Ale jest i wątek kryminalny.

PP: On się dzieje trochę z boku, ponieważ główny bohater nie ma dostępu do toczącego się śledztwa, nie wie, co się dzieje, jak śledztwo jest prowadzone. Duży nacisk położyłem na relacje Adamskiego z chorym synem. Śmiertelnie albo prawie śmiertelnie chorym, bo uzyskanie kilkunastu milionów złotych na leczenie raka mózgu, szyszyniaka zarodkowego, oraz trzeciej wersji SMA, wydaje się dla przeciętnego człowieka nieosiągalne.

AK: A zbiórki internetowe?

PP: Przy takich kwotach na niewiele się zdają. Jedna na sto osób ma szansę na zebranie potrzebnej kwoty, a potrzebujących jest wielu. Jesteśmy zasypywani prośbami o wsparcie, o pomoc, na Facebooku czy na innych portalach. Wiele rodzin ma taki problem. U mnie w mieście jest dziewczynka, która walczy z SMA typu pierwszego i stara się uzbierać 9,5 miliona. Staram się ją wspierać od jakiegoś czasu, czy to dając książki, czy samemu coś wpłacając.

Kiedy myślałem o wszystkich tych dzieciach, zadałem sobie pytanie, co ja, aspirujący pisarz, byłbym w stanie zrobić, gdyby taka sytuacja dotknęła mnie, gdyby to moje dziecko było chore. I to zaczęło się powoli rozbudowywać w mojej głowie, obrastać pomysłami i całą fabułą, i na kartach mojej nowej powieści starałem się odpowiedzieć właśnie na to pytanie.

AK: To chyba niełatwe wyobrażenia.

PP: Mam syna w podobnym wieku do powieściowego Leosia, więc z jednej strony przychodziło mi łatwo. Wszystkie historie dotyczące codziennego życia, spacery po parku, lesie, wyprawa na ryby, ganianie gołębi, to rzeczy, które są obecne w moim życiu. I właśnie dlatego, że to było takie osobiste, to z drugiej strony pisało mi się bardzo trudno, bo pojawiło się olbrzymie zaangażowanie emocjonalne. Pisząc o chorobie tego dziecka w książce, mimowolnie porównywałem małego bohatera powieści, Leosia, do mojego syna. I to było ciężkie. Śmiertelna choroba to straszna rzecz i nigdy nie chciałbym stanąć przed takimi dylematami, przed jakimi staje główny bohater, Daniel Adamski.

AK: Zwłaszcza, że on, jako że jest pisarzem, występuje w pana książce niejako w podwójnej roli. I obie są dla niego dramatyczne, choć oczywiście jest przede wszystkim ojcem. Adamski tworzy dziecko-książkę, próbując jednocześnie uratować dziecko-syna. Do tego morderca szantażujący autora i grożący, że jeśli nie będzie pisał kolejnej książki, to zacznie zabijać kolejne osoby. To tworzenie pod olbrzymią presją.

PP: Cały czas zadawałem sobie pytanie, co ja bym zrobił, jak ja bym zareagował, gdyby nagle jakiś morderca zabił człowieka tak, jak ja opisałem na kartach swojej powieści. Mało tego, zagroził, że jeżeli nie będę kontynuował danej serii, to będzie zabijać dalej i na potwierdzenie wprowadziłby swoje groźby w czyn.

Też zadawałem sobie pytanie, jak można pisać w takich warunkach. Ale ciekawiło mnie też, jak na taką sytuację zareagowałyby wydawnictwa, jak zareagowałyby media, jak wyglądałaby sytuacja autora, który z mało znanego nazwiska nagle staje się – jak sądzę – celebrytą. Jak on by się zachowywał.