Tu działa się historia

Pod względem historycznym Nadrenia Północna-Westfalia to jeden z najciekawszych regionów Niemiec. Dużo się tu działo, poczynając od czasów rzymskich.

Gdy Juliusz Cezar około 50 r. p.n.e. ostatecznie podbił Galię, Ren stał się wschodnią granicą rzymskiej prowincji Germania Inferior. Na lewym brzegu rzeki powstały, tworzące limes (granicę Imperium Romanum) liczne ufortyfikowane obozy legionowe i forty. Z czasem w ich sąsiedztwie wyrosły bogate miasta, takie jak Colonia Ulpia Traiana (dziś Xanten), czy osady jak Bonna (dziś Bonn). Stolicą prowincji było miasto Colonia Claudia Ara Agrippinensium (dziś Kolonia), które otrzymało prawa miejskie w 50 r. n.e.

Xanten to dziś skromne miasteczko, ale w czasach Cesarstwa Rzymskiego było jednym z najważniejszych miast Germanii i ważnym portem nad Renem. Świadczą o tym odkopane przez archeologów pozostałości miasta, które można zobaczyć w Parku Archeologicznym Xanten. Wiernie zrekonstruowano tam w skali 1:1, przy zastosowaniu rzymskich metod budowania, duże fragmenty antycznego miasta: mury miejskie, świątynię w porcie, olbrzymi amfiteatr, zajazd dla podróżnych i warsztaty rzemieślników. Zwiedzający, chodząc po rzymskich ulicach, mogą przekonać się, jak wyglądało tu życie codzienne w pierwszych wiekach naszej ery. Warto zobaczyć także wzniesione na fundamentach Basilika Thermarum Muzeum Rzymskie i przykryte dachem ruiny term.

Rzymska przeszłość nieco mniej rzuca się w oczy w Kolonii, by zobaczyć pozostałości rzymskiego miasta, takie jak fragmenty murów miejskich czy bram, trzeba się nieco nachodzić po centrum. Colonia Claudia Ara Agrippinensium od 89 r. była stolicą prowincji i wielkim centrum handlu i rzemiosła. Rzymskie mury miejskie miały prawie 4 km długości, a obszar miasta obejmował niemal 100 ha. Wykopaliska w centrum Kolonii wciąż trwają i odsłaniają kolejne rzymskie ruiny. By zorientować się, jak wyglądało tu życie codzienne w czasach Rzymian, najlepiej wybrać się do Muzeum Rzymsko-Germańskiego. Dopiero tutaj można przekonać się, jakie skarby kryły się pod powierzchnią ziemi. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, Kolonia znalazła się w obrębie państwa Franków i pozostała ważnym miastem. W czasach najwybitniejszego władcy Franków, świętego cesarza rzymskiego Karola Wielkiego (742-814), stolicą jego olbrzymiego państwa, sięgającego od Pirenejów po Saksonię i środkową Italię, był Akwizgran (niem. Aachen). Najwspanialszym zabytkiem tego średniowiecznego miasta jest kościół katedralny, miejsce koronacji 31 niemieckich królów.

Stanowiąca część dzisiejszej katedry dawna kaplica pałacowa Karola Wielkiego, to jeden z nielicznych dobrze zachowanych zabytków z czasów tego władcy. W dobudowanym w XIV w. gotyckim prezbiterium znajduje się złoty relikwiarz, kryjący szczątki tego króla. Przy okazji trzeba zobaczyć bogaty katedralny skarbiec – to najwspanialszy skarbiec tego rodzaju na północ od Alp. W średniowieczu stolicą regionu nad Dolnym Renem znów stała się Kolonia. Od 785 r. była siedzibą arcybiskupa, którego rozległe ziemie w XIII w. uzyskały rangę elektoratu Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Arcybiskupi Kolonii długo byli potężnymi władcami świeckimi. W 1288 r., po przegranej bitwie pod Worringen, stracili wprawdzie świecką władzę nad miastem Kolonią, Dolną Nadrenią i południową Westfalią, jednak formalnie wolnym miastem Rzeszy Kolonia stała się dopiero w 1475 r. Arcybiskup Rainald w 1164 r. sprowadził do niej relikwie „świętych Trzech Króli”, dzięki czemu miasto stało się jednym z najważniejszych celów pielgrzymek Europy. Pielgrzymów było tak wielu, że nie mieścili się w starej katedrze, więc w 1248 r. arcybiskup Konrad von Hochstaden rozpoczął budowę nowej monumentalnej świątyni w stylu gotyckim. Budowa trwała z przerwami do 1880 r. Efekt jest imponujący – to druga co do wielkości budowla gotycka na świecie, prawdziwy symbol Kolonii.

Po odkryciu Nowego Świata zmiany jakie zaszły w europejskiej gospodarce doprowadziły do ekonomicznego i politycznego osłabienia Kolonii. Przez kilka stuleci najważniejsze wydarzenia historyczne rozgrywały się gdzie indziej, np. w Münster. To kosmopolityczne miasto także może się pochwalić długą, ponad 1200-letnią historią. Jako siedziba biskupia, miasto hanzeatyckie, stolica pruskiej prowincji Westfalia, miasto uniwersyteckie czy nowoczesne centrum regionalne, Münster odgrywał ważną rolę w regionie, a niekiedy także daleko poza nim. W historii świata miasto zapisało się jednak głównie jako miejsce podpisania kończącego wojnę trzydziestoletnią pokoju westfalskiego. Przez pięć lat mocarstwa europejskie prowadziły negocjacje w Münster i Osnabrück, były one bardzo trudne: nie doszło do zawieszenia broni, działania wojenne trwały bez przerwy, nie istniały też uznane i sprawdzone na arenie międzynarodowej zasady prowadzenia takich pertraktacji. W końcu jednak udało się zakończyć wyniszczającą wojnę 24 października 1648 r. traktatem pokojowym. Do dziś Münster, jako miasto pokoju westfalskiego, jest nierozerwalnie związane z tym wydarzeniem. Negocjacje, które doprowadziły do zawarcia pokoju westfalskiego, są uważane za ważne kamienie milowe na drodze do europejskiego porządku i rozwoju dzisiejszego prawa międzynarodowego. W Münster warto zwiedzić historyczne stare miasto z pięknym ratuszem, gdzie kiedyś zawarto pokój, oraz monumentalny, barokowy pałac księcia biskupa. Miasto jest przyjazne dla rowerzystów, doskonałe na przejażdżkę na jednośladzie po zakątkach starego miasta, wspaniałych parkach i ogrodach.