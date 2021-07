Najnowsza wystawa Agnieszki Polskiej w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Jest ich czworo. Idą parami, przemierzają lasy i podmokłe łąki Lubelszczyzny. II wojna światowa skończyła się niedawno. W ich rozmowach słychać nadzieję podszytą niepokojem i wiarę w lepsze jutro, choć każde z nich pragnie innej przyszłości.

Plan Tysiącletni czyli najnowszą pracę Agnieszki Polskiej zobaczyć będzie można w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już 2 lipca. W imponującej rozmachem instalacji wideo publiczność rozpozna cenionych aktorów teatralnych i filmowych: Jaśminę Polak, Bartosza Gelnera, Piotra Polaka i Juliana Świeżewskiego oraz usłyszy głos Antoniny Nowackiej, wokalistki i artystki dźwiękowej.

PLAN TYSIĄCLETNI

Wystawa składa się z wideoinstalacji, prezentowanej w Muzeum nad Wisłą do 19 września 2021 oraz szeregu wydarzeń towarzyszących, odbywających się w Muzeum oraz online. Publiczność będzie mogła uczestniczyć w Sympozjum „Electric Summer School” z udziałem socjologa Benjamina Brattona, filozofek Mckenzie Wark, Bogny Konior i Katarzyny Czeczot czy oglądać „Iskra TV” – serię krótkich filmów przygotowanych przez ekspertów, wprowadzających w historię elektryfikacji i jej kontekst społeczno-polityczny, m.in. powojennego energetyka Jacka Szyke i historyka elektryfikacji Rafała Zasunia. Plan Tysiącletni to nowa praca Agnieszki Polskiej, którą artystka przygotowałą specjalnie na wystawę w Muzeum. Dwukanałowa praca wideo, która porusza wątki nowoczesnych przemian i procesów elektryfikacji polskiej wsi tuż po II wojnie światowej. Jej autorka konsekwentnie podejmuje w swoich pracach temat postępu technologicznego czy industrializacji. Tematy społeczne Polska umiejętnie splata z osobistymi historiami swoich bohaterów, równie subtelnie łączy poetycką narrację, obraz i dźwięk. Przyniosło jej to międzynarodowe uznanie – prezentowała swoje prace choćby w New Museum i MoMA w Nowym Jorku, Centre Pompidou i Palais de Tokyo w Paryżu czy w londyńskiej Tate Modern, a berliński Hamburger Bahnhof przyznał jej prestiżową nagrodę Preis der Nationalgalerie. W Warszawie zobaczymy jej najnowszą pracę, powstałą na kanwie historii modernizacji obszarów wiejskich

w powojennej Polsce.