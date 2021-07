Urlop z Rembrandtem

Stworzył ponad 300 obrazów olejnych, około 300 grafik i ponad 1500 rysunków. W Polsce można zobaczyć trzy jego dzieła, dwa z nich na wystawie „Świat Rembrandta”, którą Zamek Królewski w Warszawie otworzył 29 czerwca. Tak oto mamy dostępny spektakularny przegląd malarstwa holenderskiego XVII wieku i towarzyszącą mu ekspozycję ceramiki, mebli, starodruków z tamtych czasów. O pomyśle na to wydarzenie rozmawiamy z Alicją Jakubowską, kuratorem wystawy.







Jaki malarski świat zobaczymy na wystawie w Zamku Królewskim?

Zależało mi na tym, by pokazać Holandię czasów Rembrandta. Pejzaże, scenki rodzajowe, przedmioty użytkowe, czyli całe tło, na którym artysta tworzył i które go kształtowało. Także konkurencyjny rynek sztuki, bo pozwala dostrzec wyjątkowość twórczości Rembrandta. Przy okazji chcemy przekonać publiczność, że w polskich zbiorach są naprawdę ciekawe dzieła. Ich wartością jest tematyka bliska każdemu. Odsłony codzienności: zakupy na targu, biesiady w karczmie, zabawy na ślizgawce. Świat, którego już nie ma, a możemy go doświadczyć. To lekka wystawa na wakacje, z obietnicą fascynującej podróży w czasie.

Wiele osób przed kontaktem ze sztuką powstrzymuje świadomość, że niewiele o niej wiedzą, brakuje im tzw. obycia.

Im więcej oglądamy, tym więcej rozumiemy. Wyrabiamy sobie gust. Znam historie, że ludzie po obejrzeniu wystawy zaczynali sami rysować, zainspirowani kompozycjami, które ich poruszyły. Jako organizatorzy wystawy nie oczekujemy, że przyjdą do nas wyłącznie koneserzy malarstwa. Liczymy, że odwiedzą nas tysiące ludzi, którzy docenią fakt, że na własne oczy mogą zobaczyć dzieła geniusza – jednego z największych artystów w historii świata, mistrza światłocienia – i poznać jego kunszt. Rembrandt malował niezwykle realistycznie. Umiał tak przedstawić detale stroju, biżuterię, włosy czy skórę, że patrząc na portrety jego autorstwa, mamy złudzenie obcowania z żywą osobą. I to są emocje, za które świat go ceni.