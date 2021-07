Gliński wymienia dyrektorkę „Zachęty”. Kogoś to dziwi?

Minister Piotr Gliński zapowiedział, że nie przedłuży Hannie Wróblewskiej kontraktu na stanowisku dyrektora Państwowej Galerii Sztuki „Zachęta”. To decyzja, która zarówno budzi zdziwienie, jak i go nie budzi.

Zaskoczeni być nie powinniśmy, albowiem minister przyzwyczaił nas przez poprzednie lata do wielu kontrowersyjnych ruchów kadrowych – zarówno w całej kulturze, jak i w obszarze instytucji wystawienniczych. Niemal całkowicie zrezygnował z powszechnie stosowanej przez jego poprzedników procedury konkursów na stanowiska dyrektorskie, przyjmując, że sam wie lepiej, kto i na jakim froncie kultury sprawdzi się zgodnie z oczekiwaniami obecnej władzy.

Jednocześnie nagminnie, szczególnie w pierwszych latach urzędowania, łamał zasadę kadencyjności, odwołując szefów placówek przed upływem kontraktowego terminu. Przypomnę, że pod różnymi pretekstami i stosując różne prawne kruczki, zostali odwołani w ten sposób m.in. szefowie Instytutu Adama Mickiewicza (Paweł Potoroczyn), Narodowego Instytutu Audiowizualnego (Michał Merczyński), Instytutu Książki (Grzegorz Gauden), Łazienek Królewskich (Tadeusz Zielniewicz), Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Magdalena Sroka) oraz – to najgłośniejszy i najbardziej bulwersujący przypadek – Muzeum II Wojny Światowej (Paweł Machcewicz).

Dyrektorzy i szefowie z nadania PiS

Obsadzając dyrektorów w instytucjach muzealnych i wystawienniczych, Piotr Gliński postępował w sposób, który uniemożliwia określenie jakiegokolwiek logicznego interpretacyjnego algorytmu. Z jednej strony w wielu przypadkach powoływał na kolejną kadencję szefów z dawnego nadania lub dokonywał nominacji merytorycznie uzasadnionych i niebudzących specjalnych emocji. Przy nowej władzy przetrwali więc m.in. szefowie Muzeum Narodowego w Kielcach (Robert Kotowski) i Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Piotr Oszczanowski), Muzeum w Wilanowie (Paweł Jaskanis) czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Joanna Mytkowska). Specjalnych kontrowersji w środowisku nie wywołały także decyzje o nowych nominacjach dla Agaty Wąsowicz-Pawlik (Międzynarodowe Centrum Kultury), Przemysława Mrozowskiego (Zamek Królewski w Warszawie) oraz Janusza Trupindy (Muzeum Zamkowe w Malborku).

Niektóre personalne decyzje Glińskiego budziły jednak sporo wątpliwości. Specjalista od odznak wojskowych Zbigniew Wawer jako zarządzający warszawskimi Łazienkami na razie nie wykazał się niczym wyjątkowym. Z kolei niemający jakiegokolwiek doświadczenia w zarządzaniu rzeźbiarz Maciej Aleksandrowicz pokierował (na razie bez szaleństw) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, zastępując szanowaną w środowisku i organizującą świetne wystawy Eulalię Domanowską.

Gliński nominuje. Pośmiewisko i parodia

Jednak bywały i decyzje prawdziwie skandaliczne. Zaczęło się od wyrzucenia z Muzeum II Wojny Światowej powszechnie szanowanego jego współtwórcy Pawła Machcewicza i zastąpienia go pracownikiem IPN Karolem Nawrockim, który na razie zasłużył się głównie „poprawianiem” ekspozycji w duchu narodowej dumy. Kompromitujący okazał się wielomiesięczny pat z wyborem prof. Dariusza Stoli na szefa Polin. Jednak największą wpadką Glińskiego okazało się mianowanie Jerzego Miziołka na szefa Muzeum Narodowego w Warszawie. Nominat w rok niemal rozłożył na łopatki tę arcyważną placówkę. Pozwalniał wybitnych specjalistów, zamknął Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI wieku, a z wystaw czasowych uczynił pośmiewisko na całą Europę. Długo Gliński bronił Miziołka jak niepodległości, by w końcu skapitulować, co w jego przypadku jest sytuacją prawdziwie niespotykaną.

Później była niezwykle kontrowersyjna nominacja Piotra Bernatowicza na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie. Znowu tyleż masowo, co bezskutecznie protestowano, a z perspektywy czasu widać, że nowy szef bardziej stoi na straży prawicowej narracji aniżeli dobrej sztuki. Z kolei w Muzeum Narodowym w Poznaniu doszło do prawdziwej parodii konkursu na dyrektorskie stanowisko zakończonej nominacją dla wieloletniego burmistrza podpoznańskiej gminy Murowana Goślina Tomasza Łęckiego.

Wakat do wzięcia w „Zachęcie”

Na tle tych wszystkich przypadków decyzja o rozstaniu się z Hanną Wróblewską (od grudnia, gdy upłynie jej kadencja) nie powinna dziwić, ale świetnie wpisuje się w zawikłany sposób myślenia i wnioskowania uprawiany przez ministra kultury. A jednak, z drugiej strony, dziwi. Po pierwsze, minister mógł już raz rozstać się z szefową „Zachęty”, gdy upływała jej poprzednia kadencja. I mówiąc szczerze, wiele osób przypuszczało, że tak się właśnie stanie, bo galeria wydawała się łakomym kąskiem. Co takiego wydarzyło się od tamtego czasu, że zmienił zdanie, trudno dociec. Może coś, o czym nie wiemy? Choć Wróblewska nie realizowała programu, który by obecną władzę mile łechtał w brodę, to także nie robiła nic, by władzy podpaść. A część wystaw wyraźnie wymyślona została tak, by Gliński i jego współpracownicy poczuli się usatysfakcjonowani.

Ciekawe, co dalej. Prawdziwych specjalistów od zarządzania taką instytucją jak „Zachęta” minister praktycznie nie ma. Może więc wyciągnąć znowu jakiegoś królika z kapelusza typu Miziołek-bis lub Łęcki-bis? W myśl zasady: nieważne, że mierny, istotne, że wierny. Może szukać wśród historyków sztuki mających z obecną władzą jeśli nie gorące, to ciepłe relacje? Paru się znajdzie. Bo w to, że zorganizuje uczciwy konkurs na obsadzenie wakującego stanowiska, to nigdy nie uwierzę.

