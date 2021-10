18. Jazztopad Festival

„Co cię nie zabije, to cię wzmocni” – jakże bliskie jest to powiedzenie organizatorom wydarzeń artystycznych na całym świecie. Po ubiegłorocznej, realizowanej w formule online, skróconej edycji Jazztopad Festival powracamy z koncertami do wnętrz Narodowego Forum Muzyki i zaprzyjaźnionych wrocławskich lokalizacji.

Na festiwalu wraz ze swoim kwartetem pojawi się ponownie Charles Lloyd – niezwykła osobowość w historii gatunku i jeden z ostatnich jazzowych gigantów, który wyznaczył kierunek rozwoju muzyki przełomu wieków, stając się inspiracją dla wielu pokoleń artystów. Do Wrocławia przyjedzie po raz piąty. Z kolei Joel Ross, nagrywający dla Blue Note Records i współpracujący m.in. z Makayą McCravenem znakomity wibrafonista zadebiutuje na festiwalu ze swoim kwartetem Good Vibes.