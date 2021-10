W otwartym w 2020 roku Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze, przez 25 metrów ciągnie się gablota. Przeszklona od góry, w mlecznobiałym wnętrzu skrywa artefakty, które oddała sobiborska ziemia. Jest jak sarkofag, jednak bez ludzkich prochów i zwłok.

Krypta mlecznobiała Zgromadzone przedmioty przypominają o lęku, cierpieniu, upokorzeniu i odczłowieczeniu. Są świadectwem śmierci niewinnych i niewyobrażalnej zbrodni na ludzkości. Jej przezroczyste wieko podnosi się na teleskopach powoli, dostojnie, zmusza w ciszy do zadumy: „Po co komu tyle śmierci?”. Krypta skrywa osobiste przedmioty kobiet, mężczyzn i dzieci; rzeczy codziennego użytku, zgubione kosztowności. Przetrwały tylko te z materiałów trwałych, metalu, tworzywa czy szkła. To drobiazgi: połamane okulary, klucze do domu, do którego już nikt nie wróci, zegarek zatrzymany w czasie, opakowanie po szmince. Zniekształcone, wykręcone pod wpływem temperatury spalania szklane buteleczki na leki, na choroby, które przestały istnieć wraz ze śmiercią ich właściciela, zatraciły funkcje i stały się bezużyteczne. Jednak nie muszą mówić, przeobraziły się w świadków strasznej zbrodni rozgrywającej się od maja 1942 roku do października 1943 roku, kiedy to Niemcy wymordowali około 180 tysięcy Żydów. Ponad 80 tysięcy z nich spoza Polski: ze Słowacji, Austrii, Niemiec, Protektoratu Czech i Moraw, Holandii, Francji oraz ZSRR.

Stała wystawa w Muzeum „SS-Sonderkommando Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942–1943” unaocznia i przybliża realia funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Oddaje głos ofiarom i dokumentuje działanie obozu jako zakrojonego na szeroką skalę planu eksterminacji ludności żydowskiej w okupowanej przez III Rzeszę Europie. Za tę wystawę Państwowe Muzeum na Majdanku, które opiekuje się pozostałościami obozu, otrzymało niedawno wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenia Muzealne Roku Sybilla. Przyznana nagroda podkreśla znaczenie wybitnych dokonań w obszarze działalności muzealnej. Ziemia sobiborska kryje wiele tajemnic. Ponad 70 lat, pod ziemią, przetrwały artefakty w postaci imiennych blaszek należących do żydowskich dzieci deportowanych do obozu. Wśród nielicznych wyróżnia się srebrna zawieszka odkopana przez archeologów w pobliżu drogi do komory gazowej. Należała do czternastoletniej Karoline Cohn. Od rodziców, Elsy i Richarda, dostała blaszkę w kształcie trójkąta z wygrawerowanymi hebrajskimi życzeniami szczęścia – „Mazzal tow”. Na rewersie zawieszki trzy gwiazdy Dawida i hebrajska litera „He” oznaczająca imię Boga. Paradoksalnie słowo mazzāl oznacza „przeznaczenie”. Drugi taki należał do Anny Frank, w pamiętnikach pisanych w ukryciu podkreśla: „Nadal wierzę, że ludzie są z natury dobrzy”. Karoline i jej przyjaciółki szły „szlauchem” – jak drogę do komór gazowych nazywali oprawcy. Idąc drogą przeznaczenia, zgubiła swój talizman szczęścia.