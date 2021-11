Przeżywanie miasta – fotografie Edwarda Hartwiga w internetowych Kolekcjach Muzeum Warszawy

„Przy fotografowaniu nie jest istotne, jakim posługujemy się aparatem, natomiast ważny jest człowiek za obiektywem, jego obserwacja, wybór, decyzja i przeżycie, które ulega utrwaleniu i przekazywane jest innym” - pisał we wstępie do albumu „Fotografika” jego autor – Edward Hartwig. Tysiące prac jednego z najbardziej zasłużonych polskich fotografów znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Warszawy.

W podobnym stylu utrzymane są prace, na których utrwalony został proces odbudowy powojennej Warszawy. O ile zdjęciom tym znacznie dalej do abstrakcyjnego spojrzenia, obecnego w cyklu modernistycznym, pozostają dziełami o charakterze raczej metaforycznym, aniżeli reporterskim. Powstające z gruzów dzielnice i budynki są jedynie pretekstem do opowiadania historii o postępie i kulcie mechanizacji. Postacie ludzkie pojawiają się tu rzadko, a gdy już są obecne, zwykle służą jedynie uwypukleniu rozmachu i skali industrialnych obiektów. To nieożywiona tkanka miejskiego organizmu jest główną bohaterką zdjęć. O ile większość prac można odczytywać jako pochwałę kolektywnej pracy i odważnego patrzenia w przyszłość, agresywna dynamika niektórych zdjęć, często wywołuje raczej lęk niż podziw.

Mgły i opary w służbie zbiorowości

Mniej znanym faktem z życiorysu Edwarda Hartwiga jest jego wczesne zamiłowanie do fotografowania pracowników fabryk. W wywiadzie z Anną Beatą Bohdziewicz artysta wspomina, jak w młodości wstawał bladym świtem, by uchwycić mgliste pejzaże, które przyniosły mu wczesny przydomek „mglarza”. Gdy mgły opadały młody Hartwig przenosił się z aparatem do zakładów pracy – tam fotografował robotników, w odmiennym, bardziej dokumentalnym stylu. Większość tych zdjęć artysta sprzedał niedługo później, a gdy fotografowanie ludzi pracy stało się jedną z estetycznych mód socrealizmu, nie chciał do tego stylu wracać. Co nie znaczy, że zupełnie odszedł od tematu robotniczego. Połączenie stylu „mglarza” i fotografa fabryk widoczne jest na zdjęciach mężczyzn pracujących po wojnie przy odbudowie stolicy. Nieustannie powracającym motywem jest tu dym i para, obecne chociażby przy asfaltowaniu dróg. Jasne kłęby ciepłego powietrza uchwycone w kadrach czynią te fotografie niemal synestetycznymi – wykraczają poza ramy czysto wizualne, zdają się przekazywać wrażenia dotykowe i zapachowe. „Mglarz” nie tyle dokumentował miejskie prace, co przekazywał za pomocą wizualnego medium doświadczenie bycia w odbudowywanej Warszawie pełnej zapachów i dźwięków. Hartwig skupiał się ponadto na sylwetkach postaci, zamiast na twarzach i elementach wyróżniających konkretne osoby, co dodatkowo uwydatniało wątek działania zbiorowego. Chociaż artysta fotografował jednostki, zdjęcia są obrazem całej społeczności Warszawiaków, którzy wspólnymi siłami odbudowywali stolicę.

„[Warszawa] stała się dla mnie drugim miastem rodzinnym” - powiedział w jednym z wywiadów Edward Hartwig, dodając, że patrzy na miasto jak rodowity warszawiak i tak je też fotografuje. Niemal dwie dekady od śmierci artysty, Warszawiacy (rodowici i z wyboru), przyjezdni i osoby geograficznie oddalone od polskiej stolicy, mogą przeżywać miasto dzięki internetowej kolekcji Muzeum Warszawy. W projekcie Kolekcje Online bierze udział 1250 odbitek fotograficznych, około 500 negatywów i ponad 1500 diapozytywów barwnych. Podziwiać można zarówno prace z głośnej warszawskiej wystawy, jak i materiały z późniejszych lat działalności artysty, negatywy i wykadrowane odbitki, które pozwalają porównać jak Edward Hartwig komponował ujęcia w podczas fotografowania i co wycinał na późniejszych etapach pracy. Dzieła dostępne są w Muzeum Warszawy, a od niedawna także w wersji cyfrowej na stronie internetowej.