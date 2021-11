15. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” startuje 18 listopada!

Rok 2021 upływa pod znakiem kosmicznych rocznic – 60 lat temu, 12 kwietnia 1961 roku, Jurij Gagarin wystartował w kosmos na statku Wostok 1 z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Był to pierwszy lot człowieka w przestrzeni kosmicznej i trwał dokładnie 108 minut. W tym roku Organizatorzy Festiwalu Filmów Rosyjskich świętują okrągłą edycję, dlatego przygotowano wyjątkowy repertuar i ciekawe tematyczne wydarzenia towarzyszące.

Wśród konkursowych filmów zobaczymy m.in. obraz Siemiona Sierzina pt. „Człowiek z Podolska” , będący ekranizacją dramatu Dmitrija Daniłowa. Tytułowym „człowiekiem z Podolska” jest Nikołaj Frołow – człowiek, któremu w życiu niewiele się udaje. Zatrzymany przez służbę patrolową trafia na komisariat, którego pracownicy w niczym nie przypominają statecznych stróżów prawa. Na ubiegłorocznym „Kinotawrze” film nagrodzono za muzykę, natomiast jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka „Stalker” uznało go za najlepszą fabułę. W Konkursie wezmą udział filmy zauważone na Międzynarodowych Festiwalach, w tym najnowsze dzieło Kiriłła Sieriebriennikowa „Gorączka” , nagrodzone „Vulcain Prize” w Cannes oraz „Dziennik blokady” Andrieja Zajcewa , laureat na MFF w Moskwie w 2020 roku. Stali bywalcy nie przegapią najnowszego filmu Michaiła Segała pt. „Głębiej!”, którego dwuznaczny tytuł komediodramatu nie ma tak naprawdę w sobie nic dwuznacznego. Skojarzenia erotyczne są tu jak najbardziej na miejscu, jak zresztą niemal w całej dotychczasowej filmografii tego twórcy.

Na 15. edycji Festiwalu w Konkursie Filmów Dokumentalnych o główną nagrodę zawalczy 10 filmów. Tegorocznych zwycięzców wybierze jury: Przewodniczący Robert Gliński – reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta; Marcin Koszałka – reżyser i operator; Ryszard Jaźwiński – dziennikarz filmowy.

Sekcja filmów dokumentalnych jak co roku zaskakuje tematyczną różnorodnością. Na widzów czekają filmy przyrodnicze np. „Nerka. Czerwona ryba” D. Szpilienioka i W. Griszyna o żyjącym w wodach na południu Kamczatki gatunku łososia, którego ubarwienie w okresie godowym staje się czerwone. W Konkursie nie zabraknie filmów o wyjątkowych ludziach, mieszkających w Rosji. Pamiętacie obsypany nagrodami dokument Aleksieja Gołowkowa „Północny wiatr bywa ciepłym”? Reżyser powrócił do swojego bohatera, czyli do żyjącego w sercu jakuckiej tajgi Aleksandra Koliesowa w filmie „Kiedy topnieje śnieg”. Gdy po ukończeniu dziesięcioletniej szkoły podstawowej i dwóch latach służby wojskowej Sasza zdecydował się żyć jak jego hodujący renifery przodkowie, można było zastanawiać się, jak długo wytrwa w samotności w skutym mrozem arktycznym lesie. Od tamtej chwili minęło… ćwierć wieku. Wielbicieli historii zapraszamy na pokaz dokumentu Julii Bobkowej „Stanisławski. Pragnienie życia”.