Jak co miesiąc wybieramy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane. Dla najmłodszych czytelników.

Tomasz Samojlik (tekst), Elżbieta Wasiuczyńska (ilustracje), Bercia i Orson, Agora Jeśli szukamy ciekawej historii, w której wątki przygodowe bardzo dobrze równoważą się z wiedzą przyrodniczą, to trudno chyba o lepszy duet niż Samojlik i Wasiuczyńska. Udowodnili to już książką o wilku Ambarasie, a teraz robią to po raz kolejny opowieścią o dwójce niedźwiadków. Malarskie ilustracje Wasiuczyńskiej świetnie budują nastrój: są realistyczne, a jednocześnie niedopowiedziane. Natomiast Samojlik potrafi być zarazem merytoryczny i zabawny. Poza tym – albo nade wszystko – przedstawia zwierzęta zgodnie z ich prawdziwą naturą.

Adam Allsuch Boardman, Ilustrowana historia UFO, przeł. Piotr Cielebiaś, Wydawnictwo Entliczek To pozycja, którą wręczyłbym zapewne odbiorcom powyżej ósmego roku życia, bo autor nie przynosi tu czytelnikom jednoznacznych odpowiedzi, woli stawiać pytania. Lubi przedstawiać kontrowersyjne hipotezy, by następnie je demaskować. Ale liczba opisanych przypadków popartych doskonale zaprojektowanymi ilustracjami i infografikami robi naprawdę niezłe wrażenie. Fascynująco zrealizowany temat.

Dav, W cieniu drzew: Jesień pana zrzędka, przeł. Ernest Kacperski, Wydawnictwo Egmont Komiksy mają to do siebie, że z reguły są droższe niż tradycyjne książki, ale nawet gdy ma się ograniczony budżet, można znaleźć coś wartościowego dla dzieci. Takim przypadkiem jest seria „W cieniu drzew” opublikowana w ramach linii wydawniczej „Mój pierwszy komiks 5+”. Rzecz wydrukowana w celowo małym, poręcznym formacie, z niewielką ilością tekstu, opowiada o mieszkańcach lasu, którzy szykują się do zimy. Tym razem zwierzęta są jedynie kostiumami dla ludzi, bo zdecydowanie autor koncentruje się na emocjach i uczuciach bohaterów.

Joanna Wajs (tekst, koncepcja merytoryczna), Jola Richter-Magnuszewska (ilustracje, koncepcja książki), Dzicy przewodnicy, Nasza Księgarnia Podtytuł, czyli „Zwierzęta w mitach, baśniach i legendach”, mówi właściwie wszystko o tej książce, która przeprowadzi nas przez mitologie i religie ludów całego świata, również tych dla nas dość dalekich, jak Inuici czy mieszkańcy Oceanii. Joanna Wajs spisała losy magicznych zwierząt w bardzo przystępny i interesujący sposób, a ilustratorka ciekawie gra zarówno kolorem, jak i światłem.