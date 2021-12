ARCHITEKCIE! Ruszył nabór do Edycji 2021/22 programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Ruszył nabór zgłoszeń do VII edycji Stypendium PRAKTYKA w nowej odsłonie – trzyetapowego konkursu połączonego ze stacjonarnymi, 2-dniowymi „Warsztatami z Mentorem”, które Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zorganizuje w Gdańsku w dn. 26-27 marca 2022 r., oraz nabór do IX edycji Konkursu TEORIA.

Stypendium PRAKTYKA

Stypendium PRAKTYKA to trzyetapowy program, którego celem jest znalezienie najciekawszych pomysłów na poprawę jakości przestrzeni publicznej we wskazanym miejscu w Polsce. W 2022 roku będzie to Gdańsk, a w nim teren zespołu hali i pochylni w byłej Stoczni Gdańskiej.

W I etapie Jury Stypendium z nadesłanych portfolio wybierze do 18 osób, które zakwalifikuje do uczestnictwa w stacjonarnych, weekendowych, 2-dniowych „Warsztatach z Mentorem”. Warsztaty pod kierunkiem Piotra Lorensa (Mentora), Lucyny Nyki (Dziekan WA PG), Rainera Mahlamäki (SAFA) i Tomasza Sowińskiego (Synergia 99) poprowadzą: Iza Burda (WA PG), Marcin Goncikowski (WA PW, K&A) oraz Ewa Kuryłowicz (Przewodnicząca Rady Fundacji).

W etapie II trzy najlepsze, opracowane na warsztatach rozwiązania (indywidualne bądź zespołowe), zostaną nagrodzone miesięcznymi stypendiami w wysokości po 2 tys. zł na rozwój pomysłu we wstępną koncepcję architektoniczną. Następnie, z trzech wybranych do finału projektów, Jury wybierze jeden, zwycięski projekt.

W III etapie programu wybrana praca będzie doskonalona przez 4 miesiące w oparciu o stypendium w wysokości 10 tys. zł, a jej autorzy – projektanci, projektantki lub zespół – będą pracować nad rozwojem projektu we wszystkich opisanych w Regulaminie aspektach. Całość będzie prezentowana jesienią 2022 r. w Gdańsku.

Zgłoszenia do konkursu oceniać będzie Jury konkursu PRAKTYKA FSK w składzie: Jakub Wacławek, Dorota Szlachcic, Aleksandra Wasilkowska, Konrad Grabowiecki, Maciej Frąckowiak i Agnieszka Olędzka.