„Głos przeszłości” nareszcie po polsku!

Czy nagrywanie wspomnień pojedynczych osób może zmienić nasze spojrzenie na historię? Właśnie ukazuje się książka, która nie tylko przekonuje o prawdziwości tej tezy, ale też wprowadza czytelnika w złożony i fascynujący świat historii mówionej.

„Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej” to znana na całym świecie, inspirująca książka, która w Polsce była dotąd znana (często tylko we fragmentach) jedynie części historyków czy socjologów. Teraz ma szansę trafić do znacznie szerszego grona odbiorców.

Po raz pierwszy książka została wydana w Wielkiej Brytanii w 1978 roku, stając się jedną z prekursorskich publikacji zmieniających podejście do źródeł: przeniosła nacisk z wielkiej historii politycznej na świadectwa tzw. zwykłych ludzi. Dziś coraz trudniej nam sobie wyobrazić opowiadanie historii bez odniesienia się do świadectw pojedynczych osób, wspominających nie tyle (lub: nie tylko) przełomowe wydarzenia, lecz także doświadczaną przez siebie codzienność. Książka Paula Thompsona przecierała ten szlak, a sam autor uznawany jest za współtwórcę naukowej rewolucji, zapoczątkowanej w latach sześćdziesiątych, gdy do głosu dochodzili historycy zaangażowani społecznie. Ruch historii mówionej trafiał na podatny grunt – nie tylko w Europie.

Na przestrzeni lat „Głos przeszłości” doczekał się uzupełnianych i aktualizowanych przez autora wydań, dzięki czemu nie traci na aktualności i ma szansę inspirować kolejne pokolenie czytelników. Po polsku ukazuje się przekład najnowszego, IV wydania – do współpracy przy jego przygotowaniu Thompson zaprosił swoją dawną studentkę, a obecnie uznaną profesorkę Joannę Bornat. Autorzy są badaczami, ale też wieloletnimi praktykami historii mówionej. We wstępie oboje piszą wprost: „Chcieliśmy, aby ta książka miała charakter zarówno praktyczny, jak i filozoficzny [...] Przedstawiamy obszerny przegląd głównych cech historii mówionej i narracji biograficznych oraz ich roli społecznej i historycznej, korzeni, rozwoju i popularyzacji na całym świecie”.