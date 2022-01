Złote Globy w cieniu afer. Triumfują „Psie pazury” i „West Side Story”

W cieniu skandali i omikrona wręczone zostały Złote Globy. Bez fanfar, czerwonego dywanu i bez większych emocji.

Już od dawna było wiadomo, że tegoroczna ceremonia Złotych Globów – nagród filmowych przyznawanych przez Stowarzyszenie Korespondentów Zagranicznych w Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) – nie będzie wyglądała tak jak zawsze. Od wielu miesięcy nad organizacją gromadziły się czarne chmury, coraz częściej pojawiały się oskarżenia o wszelkiego rodzaju nadużycia, a także brak różnorodności wśród członków HFPA. Jeszcze kilka lat temu Globy były uważane za najważniejszą obok Oscarów nagrodę filmową w Hollywood, dziś ich ranga zdecydowanie spadła. Po serii skandali ze wsparcia ceremonii zrezygnowała nawet transmitująca ją co roku stacja telewizyjna NBC.

Złote Globy 2021. Łatwe do przegapienia

Wręczenie Złotych Globów miało więc w tym roku zdecydowanie skromniejszą formę: jak pisał reporter magazynu „Variety”, uczestniczyło w niej ok. 200 osób, a w goszczącym członków HFPA hotelu Hilton nie pojawiły się niemal żadne gwiazdy, choć niektóre – m.in. Jamie Lee Curtis i Arnold Schwarzenegger – nagrały specjalne pozdrowienia wyświetlane na monitorach podczas ceremonii. Było to w znacznej mierze podyktowane względami bezpieczeństwa w związku z szybko rozprzestrzeniającym się omikronem, lecz wiadomo, że HFPA jest na cenzurowanym i nie cieszy się w ostatnim czasie szacunkiem hollywoodzkich filmowców. Być może covidowa ostrożność pozwoliła stowarzyszeniu ukryć fakt, że na imprezę, zwłaszcza pozbawioną telewizyjnej transmisji, i tak stawiłoby się niewielu nominowanych. Zaś zorganizowanie choćby symbolicznego ogłoszenia laureatów dało szansę uniknąć wpadki Amerykańskiej Akademii Fonograficznej, która w pośpiechu musiała odwołać zaplanowaną na koniec stycznia ceremonię wręczenia nagród Grammy i przesunąć ją na dalszy, wciąż nieokreślony termin.

Tegoroczne Złote Globy można było zatem łatwo przegapić – nawet większość laureatów nie odniosła się do swoich triumfów w żaden sposób, czy poprzez oświadczenia prasowe, czy choćby za pośrednictwem mediów społecznościowych. A to mówi jeszcze więcej o kondycji i pozycji HFPA niż brak transmisji.

Złote Globy czasy świetności mają za sobą

Patrząc na listę nagrodzonych, można odnieść wrażenie, że zmiany w stowarzyszeniu – polegające m.in. na zwiększeniu różnorodności wśród jego członków – przynoszą pożądane efekty. Wśród statuetek (pełna lista nagrodzonych pod tekstem) znalazły się nagrody dla aktorów afroamerykańskich, latynoskich i azjatyckich, wyróżnienie za reżyserię zdobyła Jane Campion, aktorską statuetkę otrzymała transkobieta (Mj Rodriguez za rolę w serialu „Pose”). Można tylko domniemywać, na ile to wynik pogłębionej refleksji i zmiany w sposobie patrzenia nie tylko na kino, lecz przede wszystkim na rzeczywistość, a na ile wyrachowana próba udowodnienia Hollywood, że nie należy jeszcze skreślać stowarzyszenia. Na szczęście żaden z tegorocznych Złotych Globów nie wydaje się kontrowersyjny: triumfy „Psich pazurów” Jane Campion i „West Side Story” Stevena Spielberga (zdobyły po trzy statuetki) były w pełni zasłużone, podobnie dominacja „Sukcesji” w kategoriach telewizyjnych. Co najwyżej niektóre z nagród mogą wydawać się nieco zachowawcze (Złoty Glob dla najlepszej animacji dla „Encanto”).

Pytanie, czy te zmiany przełożą się w przyszłości na odbudowę pozycji HFPA w Hollywood. Na razie niewiele na to wskazuje. Być może stowarzyszenie pozostanie organizacją zadowolonych z siebie rezydentów Los Angeles (wbrew nazwie i idei nie wszyscy członkowie są aktywnymi zawodowo dziennikarzami), próbującą od czasu do czasu pociągać za sznurki w Fabryce Snów, ale czasy jego największej świetności chyba bezpowrotnie minęły.

Choć, jak donosił reporter „Variety”, nie wszyscy się tym przejmują. „Jak odmienna nie wydawałaby się ta noc – pisał Matt Donnelly o ceremonii ogłoszenia zwycięzców – warto pamiętać, że show, choć nie był nigdzie transmitowany, i tak przedłużył się ponad plan o dziesięć minut. No i uświęcona tradycja wręczania prezentów wciąż żyła. Białe reklamówki mniej więcej wielkości pudełka z butami Manolo Blahnika czekały na gości zmierzających do garażu”.

Lista zdobywców Złotych Globów

Najlepszy film pełnometrażowy (dramat): „Psie pazury”

Najlepsza rola żeńska w filmie pełnometrażowym (dramat): Nicole Kidman („Lucy i Desi”)

Najlepsza rola męska w filmie pełnometrażowym (dramat): Will Smith („King Richard: Zwycięska rodzina”)

Najlepszy film (musical lub komedia): „West Side Story”

Najlepsza rola żeńska w filmie pełnometrażowym (musical lub komedia): Rachel Zegler („West Side Story”)

Najlepsza rola męska w filmie pełnometrażowym (musical lub komedia): Andrew Garfield („Tick, Tick...Boom!”)

Najlepszy film nieanglojęzyczny: „Drive My Car” (Japonia)

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej: Ariana DeBose („West Side Story”)

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej: Kodi Smit-Mcphee („Psie pazury”)

Najlepsza reżyseria: Jane Campion („Psie pazury”)

Najlepszy scenariusz: Kenneth Branagh („Belfast”)

Najlepsza muzyka: Hans Zimmer („Diuna”)

Najlepsza piosenka oryginalna: „No Time to Die” Billie Eilish & Finneas O’Connell („Nie czas umierać”)

Najlepsza animacja pełnometrażowa: „Encanto”

Najlepszy serial telewizyjny (dramat): „Sukcesja”

Najlepsza rola żeńska w serialu telewizyjnym (dramat): Mj Rodriguez („Pose”)

Najlepsza rola męska w serialu telewizyjnym (dramat): Jeremy Strong („Sukcesja”)

Najlepszy serial telewizyjny (musical lub komedia): „Hacks”

Najlepszy serial limitowany, antologia lub film telewizyjny: „Kolej podziemna”

Najlepsza rola żeńska w serialu limitowanym antologii lub filmie telewizyjnym: Kate Winslet („Mare z Easttown”)

Najlepsza rola męska w serialu limitowanym antologii lub filmie telewizyjnym: Michael Keaton („Dopesick”)

Najlepsza rola męska w serialu telewizyjnym (musical lub komedia): Jason Sudeikis („Ted Lasso”)

Najlepsza rola żeńska w serialu telewizyjnym (musical lub komedia): Jean Smart („Hacks”)

Najlepsza męska rola drugoplanowa w produkcji telewizyjnej: O Yeong-su („Squid Game”)

Najlepsza żeńska rola drugoplanowa w produkcji telewizyjnej: Sarah Snook („Sukcesja”)

