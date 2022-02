Papaya Young Creators zaprasza twórców opowieści. Zgłoś swój pomysł na audioserial

Masz 20-35 lat, myślisz o sobie jak o narratorze czy narratorce i chcesz zaprezentować światu ciekawy pomysł na audio opowieść? Kategoria Audio Stories w konkursie Papaya Young Creators szuka właśnie Ciebie.

W tym roku organizatorzy udowadniają, że kreatywność nie musi obejmować jedynie ekspresji wizualnej. Całkowitą nowością jest kategoria Audio Stories, która powstała we współpracy z Audioteką. W tej kategorii wyjątkowo liczy się dobra historia i sposób, w jaki będzie opowiedziana. To niezwykła formuła wyrazu, ponieważ całość twórczej ekspresji, fabuła i narracja, oparte są o głos. Stworzenie tu atrakcyjnej kreacji to oferta przede wszystkich dla twórców i twórczyń zainteresowanych storytelingiem i pisaniem scenariuszy. Osób, które wierzą w siłę słowa a dźwięk uważają za potężne narzędzie pracy z wyobraźnią.

– Coś, co odróżnia scenariusz filmowy od scenariusza do audio serialu, to fakt że tak naprawdę naszym obostrzeniem jest brak obostrzeń. Nawet najbardziej szalony pomysł, który w filmie może nie wyjść ze względów budżetowych, u nas jak najbardziej się przyjmie. – mówi Aleksandra Dąbrowska, Head of Production w Audiotece, współprzewodnicząca kategorii.

Organizatorzy zachęcają uczestników, by ci pozwolili im usłyszeć swoją wyobraźnię. Kluczem do sukcesu jest zaplanowanie dla widzów prawdziwej audialnej podróży. Na początek należy stworzyć opis konceptu audio opowieści w postaci eksplikacji. Ważne, aby były to pomysły i formy, które da się podzielić na odcinki o długość 25-60 minut.