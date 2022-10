Od hieroglifu do logotypu: różne narzędzia, te same wyzwania twórców

Co łączy skarabeusza na kolumnie w Luksorze, herb na rycerskiej tarczy czy... białą literkę „f” na niebieskim polu? Te symbole dzielą tysiąclecia, a jednak każdy z nich pełni tą samą rolę. Pozwala na błyskawiczną identyfikację, niosąc jednoznaczny i istotny zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy komunikat.

Nic w tym dziwnego - wzrok jest najważniejszym zmysłem człowieka, pozwalając orientować się w przestrzeni, unikać niebezpieczeństw, poszukiwać jedzenia, a odpowiedni wygląd zwiększa też szanse na znalezienie partnera i przedłużenie gatunku. W zasadzie nic się tu przez setki tysiącleci nie zmieniło.

Jednak nie do końca... Mimo, że odbieramy i kojarzymy znaki identycznie jak nasi przodkowie, to one same powstają inaczej. Do narodzin wspomnianych na początku symboli potrzebne były odpowiednio: dłuto, pędzle i farby i komputerowy program do obróbki grafiki. A to przypomina nam, że historia sztuk wizualnych to nie tylko dzieje genialnych talentów i estetycznych rewolucji, ale też mało widoczny, a równie ważny żmudny rzemieślniczy trud pracy z materią. Bo przecież tworzywo i jego ograniczenia także kreuje dzieło: filigranowe postaci rzeźbione w kłach morsa są nie do oddania lepiąc w glinie, a tajemnica rozproszonego światła włoskich fresków leży tak naprawdę w... stosunkowo niewielkiej palecie barwników dostępnych artystom późnego średniowiecza.