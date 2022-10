Jesienne wydanie Kraków Culture już dostępne!

Po wakacyjnym, słonecznym czasie przychodzi jesienny wysyp wydarzeń.

Nie zważając na deszcze i spadające temperatury otwieramy się na ogrom wydarzeń, które ma w swojej ofercie październikowo-listopadowy Kraków – od kreatywnych wątków związanych z designem, przez wystawę poświęconą Tamarze Łempickiej, aż po tętniące energią Unsound i Krakowskie Zaduszki Jazzowe, aż po tradycyjnie związany z październikiem literacki Festiwal Conrada. Jesień pełna będzie dobrej energii. Zapraszamy do lektury! Przypominamy, że kwartalnik Kraków Culture dostępny jest bezpłatne w blisko 200 miejscach na krakowculture.pl.

Jeszcze nie przeminęły echa wrześniowych festiwali Sacrum Profanum i Bomba Megabitowa: oba wskazały na zagrożenia cywilizacyjne, oba też proponują na nie receptę i niosą ostrożną nadzieję na przyszłość. Ten wątek będzie także obecny w październikowym festiwalu sztuki cyfrowej Patchlab realizowanym pod znamienną nazwą „_econtinuum”. Dbałość o naturę wyrażana jest tutaj w serii wydarzeń – od instalacji po koncerty – w które zaprzęgnięto najnowsze osiągnięcia technologii. Podobne wątki znajdziemy również w pokazach i koncertach festiwalu Audio Art wykorzystujących zróżnicowane spektrum środków kreacji, od analogowych i low-tech po narzędzia cyfrowe.

Ta dbałość widoczna jest także w licznych inicjatywach zebranych pod wspólną nazwą „Sztuka do Rzeczy. Design w Krakowie”: to ponadmiesięczne święto dizajnu odwołuje się w tym roku do filozofii zero waste i hasła reuse. To nie tylko wezwanie do ekologicznego spojrzenia na kwestie projektowania – ale też silny impuls dla kreatywności twórców. Takim impulsem jest również temat tegorocznego Biennale Architektury Wnętrz, które bierze na warsztat obrosły legendami, a dziś opustoszały modernistyczny budynek dawnego hotelu Cracovia. W jaki sposób przywrócić go miastu – funkcjonalnie i estetycznie?