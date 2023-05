Sztuka na ratunek Bałtykowi

Pod koniec kwietnia podczas wernisażu w sopockiej Państwowej Galerii Sztuki poznaliśmy laureata pierwszej edycji międzynarodowego konkursu rzeźbiarskiego Baltic Horizons. To pochodzący z Litwy Andrius Labašauskas, a jego minimalistyczna rzeźba „Głębia Landsort” wkrótce pojawi się w przestrzeni miejskiej Sopotu.

Konkurs zainicjowały cztery podmioty: ERGO Hestia, Miasto Sopot, Fundacja Artystyczna Podróż Hestii oraz Państwowa Galeria Sztuki. Główną ideą Baltic Horizons jest zwrócenie uwagi – poprzez sztukę – na zmiany klimatyczne w regionie Morza Bałtyckiego oraz zaktywizowanie samych mieszkańców. Rozwój świadomości klimatycznej, zarówno sopocian, jak i turystów, jest kolejnym z celów, który przyświeca organizatorom. Oprócz tego Baltic Horizons ma być przyczynkiem do większej dyskusji o stanie polskiej przestrzeni publicznej i możliwości jej poprawy właśnie poprzez wykorzystanie sztuki na szerszą niż dotychczas skalę. Zwłaszcza pod postacią rzeźb.

– W ciągu jednej edycji „Baltic Horizons” z idei przeobraził się w dojrzałe, wysokojakościowe przedsięwzięcie, będące częścią wizji „Sopot miastem rzeźby”. Wraz z naszym miastem przeszliśmy przez trudny okres narodzin konkursu. Pierwsza edycja przetarła szlak przed kolejnymi działaniami na rzecz ubogacenia tkanki miejskiej kurortu – mówi Maria Rosa, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Inicjatywa jest wyjątkowa, gdyż skupia instytucje i twórców z samych tylko państw nadbałtyckich. Poza Polską są obecne: Finlandia, Litwa oraz Łotwa, ale przy kolejnych edycjach grono może się powiększyć o kolejne kraje regionu.

Kapitułę jurorów konkursu utworzyli przedstawiciele takich instytucji partnerskich jak: EMMA – Espoo Museum of Modern Art z Finlandii, The Art Museum RIGA BOURSE, wileńskie Contemporary Art Centre oraz gdańskie Muzeum Narodowe. Ostatecznie jurorzy nominowali 10 artystów: Lottę Mattilę i Kaarinę Kaikkonen z Finlandii, Augustasa Serapinasa, Andriusa Labašauskasa, Ēriksa Božisa, Krišsa Salmanisa i Evitę Vasiļjevą z Litwy oraz troje Polaków: Martynę Jastrzębską, Łukasza Surowca i Izę Tarasewicz (ostatnia dwójka była nominowana do Paszportów POLITYKI w 2017 i 2013 r.