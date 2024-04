Wystawy, które trzeba zobaczyć tej wiosny. Nasze kalendarium

„Złote runo – sztuka Gruzji”. Zawieszka © Georgian National Museum, medalion © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier, krzyż ©The Trustees of the British Museum. All rights reserved, Niko Pirosmani „Ucztowanie Mołokanów”, 1905 © National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia (Niko Pirosmanashvili State Museum)