Sezon w teatrze zakończy się z hukiem. A latem przeniesie się w plener

Sezon teatralny dobrze skończyć z hukiem, czyli mocną premierą albo festiwalem. A jeszcze lepiej grać także w wakacje.

Teatry, które latem się nie zamykają, szykują na czerwiec specjalne wydarzenia. Teatr 6. piętro, z siedzibą w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, w letni czas wkracza premierą o nośnym tytule i w gwiazdorskiej obsadzie. „Handlarze gumek” Hanocha Levina, w reż. Adama Sajnuka (spektakle od 27 do 30 czerwca i potem we wrześniu) to tragikomedia miłosna z muzyką na żywo, rozgrywana wokół walizki wypełnionej 10 tys. prezerwatyw. W legendarnej inscenizacji z Teatru Imka sprzed kilkunastu lat główne role niespełnionych kochanków brawurowo grali Aleksandra Popławska, Łukasz Simlat i Janusz Chabior. W teatrze Michała Żebrowskiego w aptekarkę Belę, nieśmiałego urzędnika Johanana i szemranego biznesmena Szmula wcielą się Katarzyna Dąbrowska, Borys Szyc i Grzegorz Małecki.

Z kolei teatry Krystyny Jandy – Teatr Polonia i Och-Teatr – w ramach akcji „Gramy całe wakacje” zapraszają dorosłych i dzieci zarówno do swoich siedzib, jak i – bezpłatnie – w plener: na pl. Konstytucji, przed Och-Teatr i do praskiego Konesera. W programie 41 tytułów, które zostaną zagrane łącznie ponad 150 razy. Start 6 lipca o godz. 17.00 na pl. Konstytucji, premierą „Polityki” Bogusia Janiszewskiego, autora książek dla dzieci z cyklu „O czym dorośli ci nie mówią”, w reż. Magdaleny Drab, z aktorami Teatru Papahema w obsadzie.

Końcówka sezonu to też czas teatralnych festiwali i przeglądów. Toruński Teatr im. Horzycy zaprasza na 28. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt (30.05–7.06), gdzie zobaczyć można najnowsze spektakle reżyserskich gwiazd: Olivera Frljicia, Roberta Wilsona i Alvisa Hermanisa. W Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu im.