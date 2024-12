„Polityka” typuje kulturalne przeboje 2025 r. Nowy Smarzowski, konkurs chopinowski i powrót do „1670”

Polskie i światowe superprodukcje, wystawy i koncerty, serialowe hity. Co jeszcze nas czeka? Będzie się działo.

Skandynawskie ciemności. Duński kandydat do Oscara to zarazem jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Międzynarodowa produkcja „Dziewczyna z igłą” Magnusa von Horna to mroczna baśń – tak nazywa ją sam reżyser – pochylająca się nad losem wykluczonych kobiet. Mimo historycznego kostiumu wciąż bardzo aktualna. Film zdobył już wiele wyróżnień, ze Złotą Żabą na festiwalu Camerimage oraz nominacją do Złotego Globu na czele, teraz wreszcie trafi na ekrany kin. W kinach od 17 stycznia

Seks, hajs i głód. To tytuł nowego spektaklu flamandzkiego reżysera Luka Percevala. Twórca wraca do krakowskiego Starego Teatru, by wystawić adaptację 20-tomowej sagi fikcyjnego rodu Rougon-Macquartów, autorstwa Emila Zoli. I zadać na nowo postawione przez francuskiego klasyka pytania. Skąd przybywamy? Jak staliśmy się ludźmi, którymi jesteśmy dzisiaj? Czy możemy być lepsi? W obsadzie m.in. Anna Dymna. Premiera 18 stycznia

Dzielnicowa mitologia. Marek Bieńczyk zapowiedział nową książkę. Zatytułowana „Rondo Wiatraczna” (wydawnictwo Karakter) będzie schulzowsko-bułhakowowską mitologią jego warszawskiej dzielnicy – niedokończonej, niepełnej, a przez to właśnie tym bardziej domagającej się opowieści. Narrator, podatny na objawienia, krąży tu ulicami warszawskiego Grochowa, drogami własnych natchnień i wyobraźni. Trudno powiedzieć, co tu jest czystą fantazją, co mistyfikacją, a co śladem pamięci. Premiera w styczniu

Bridget na walentynki. Romantyczne perypetie brytyjskiej singielki śledzimy już od prawie 30 lat: najpierw w powieściach Helen Fielding, później w ekranizacjach z Renée Zellweger w roli głównej.