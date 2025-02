Kiedy mit staje się rzeczywistością. O niezwykłym świecie „Drogi bogów” autorstwa Krystiana Gadomskiego

Krystian Gadomski, zaledwie dwudziestokilkuletni autor, stworzył świat, w którym mit i rzeczywistość splatają się w niezwykłą historię.

Tam gdzie mit przenika rzeczywistość

To nie jest po prostu wymyślona historia. Autor zbudował przestrzeń, w której echo dawnych wierzeń i zapomnianych legend nadal pobrzmiewa. "Droga bogów" to opowieść o cienkiej granicy pomiędzy tym, co realne, a tym, co już niemal wyblakło w ludzkiej pamięci. To książka o podróży – nie tylko w sensie fizycznym, ale przede wszystkim wędrówce duchowej, w której każdy wybór jest powiązany z tym, co minęło, i tym, co jeszcze nadejdzie. Gadomski zbudował przestrzeń liminalną.

Niektórzy powiedzą, że mitologie umierają, gdy nikt w nie nie wierzy. Gadomski stawia jednak pytanie: co, jeśli to one wierzą w nas? Drugi tom "Drogi bogów" jest jak dialog z zapomnianymi siłami, które nie chcą ustąpić miejsca nicości. Historia Arona, pełna napięcia i mistycyzmu, prowadzi nas przez krajobrazy wspomnień i snów, gdzie każda postać jest nośnikiem dawno zapisanej historii. Aari, lisia podróżniczka w czasie, staje się przewodnikiem po tym świecie, gdzie mit staje się rzeczywistością, a wspomnienie potrafi przybrać kształt żywego bytu. Gadomski nie podaje gotowych odpowiedzi, lecz każe się zatrzymać, spojrzeć na to, co wydaje się już martwe, i zastanowić się, czy naprawdę zniknęło. Każde zdanie w tej książce to jak ślad w piasku, który czeka na czytelnika, by ten dostrzegł w nim coś, czego wcześniej nie widział:

Czy zastanawiasz się czasem nad ludzkim istnieniem? Rzeczywistość, w której żyjemy, jest bardzo dziwna i osobliwa. Cała sytuacja i kontekst, w którym jesteśmy, myślimy, mówimy i przeżywamy. Cała nasza ludzka historia, która jest już za nami i jeszcze przed nami. Historia, której jesteśmy małą częścią i którą tworzymy dla kolejnych pokoleń, które zajmą nasze miejsce w przyszłości.

„Droga bogów” to nie literatura eskapistyczna. To książka, która każe wracać, zmusza do refleksji nad tym, czym jest pamięć i jaką rolę pełnią opowieści. Gadomski nie daje nam ukojenia w prostych konkluzjach, ale pozostawia coś cenniejszego – poczucie, że każda historia ma swój czas powrotu, jeśli tylko ktoś zechce jej wysłuchać.