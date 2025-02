Warszawska Praga świętuje 377. urodziny

Urodziny Pragi to oddolna inicjatywa wokół daty 10 lutego upamiętniającej nadanie Pradze praw miejskich. Przez ponad tydzień, pomimo zimowej pory, cała dzielnica wypełnia się różnorodnymi wydarzeniami. Program, który może współtworzyć każdy mieszkaniec i mieszkanka, zachwyca swoim bogactwem i różnorodnością.

Od tego momentu Praga zaczęła rozkwitać - najpierw jako osobne miasto, a później jako część Warszawy. Dynamiczny rozwój handlu przyciągał tu kupców i osadników z różnych stron świata. – Na praskich ulicach można było usłyszeć mieszankę języków: polski przeplatał się z niemieckim, rosyjskim i jidysz. O tej różnorodności świadczyły też świątynie - obok siebie stały cerkiew, synagoga i kościół. Życie handlowe przyciągało nie tylko kupców, ale też barwne towarzystwo spod ciemnej gwiazdy. Ta mieszanka kultur i charakterów pozostawiła swój ślad w gwarze warszawskiej, która do dziś jest wizytówką tej dzielnicy - opowiada Radosław Potrac, Prezes stowarzyszenia Gwara Warszawska i współorganizator Urodzin Pragi.

W 1641 roku prawa miejskie uzyskał Skaryszew, a 7 lat później, na mocy przywileju podpisanego przez króla Władysława IV, miastem stała się także Praga Biskupia. Wraz z nadaniem praw miejskich 10 lutego 1648 roku, Praga otrzymała przywilej organizowania czterech jarmarków rocznie oraz trzech targów tygodniowo – tradycja handlowa, która przetrwała do dziś.

Praga to miejsce o fascynującej historii. Pierwsza wzmianka o osadzie o tej nazwie pochodzi z 1432 roku. Była ona wówczas niewielką wsią, która podobnie jak pozostałe rejony położone po prawej stronie Wisły pełniła rolę gospodarczego zaplecza Warszawy. Ich znaczenie wzrosło w XVI wieku, gdy Warszawa stała się miejscem polsko-litewskich zjazdów sejmowych. W 1573 roku na Wiśle powstał pierwszy stały most, a w tym samym roku na polach Kamiona – innej prawobrzeżnej osady – odbyła się pierwsza wolna elekcja. Tereny te stały się dobrym miejscem lokaty kapitału – skupował je od drobniejszych właścicieli m.in. marszałek wielki koronny Adam Kazanowski, a także biskupi kamienieccy, będący senatorami Rzeczypospolitej.

Święto otwarte dla wszystkich

Urodziny Pragi to wydarzenie o otwartym charakterze. Każdy może się przyłączyć i zaprosić innych do wspólnego świętowania. Inicjatywa narodziła się kilkanaście lat temu wśród lokalnych społeczników i społeczniczek. Od kilku lat jej organizację koordynuje Muzeum Warszawskiej Pragi.

Obchody 377. rocznicy nadania praw miejskich to ponad tydzień wspólnego świętowania - od 8 do 16 lutego, choć część wydarzeń trwa nawet do 22. Wstęp na większość z nich jest bezpłatny. Wśród współorganizatorów, czyli organizacji zaangażowanych w urodziny na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znajdują się: grupa nieformalna Totutotam, Stowarzyszenia Gwara Warszawska, Kolekcjonerzy Czasu, Na Pradze, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów, Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Fundacja Zmiana, Porozumienie dla Pragi, Z Pragą za pan brat.

W 2025 roku Partnerem Komunikacyjnym wydarzenia została agencja All Hands.

W tym roku strona społeczna wyjątkowo blisko współpracuje z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ, który otrzymał honorowy tytuł Partnera Głównego. – Tydzień urodzinowy zainaugurujemy Uroczystą Sesją Rady Dzielnicy i oczywiście urodzinowym tortem. Ten czas obfitować będzie w wiele wydarzeń. Część z nich została zgłoszona przez mieszkańców oddolnie, część organizowana jest przez praskie organizacje pozarządowe czy jednostki takie jak Biblioteka. – mówi Gabriela Szustek, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i dodaje: – Atrakcji na pewno nie zabraknie.