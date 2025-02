Soap&Skin wraca po 12 latach! Koncert w Polsce z utworami Bowiego, Lany Del Rey i The Velvet Underground

Po 12 latach nieobecności na polskiej scenie, Anja Plaschg, znana jako Soap&Skin, powraca z koncertem w Warszawie.

„TORSO” to zbiór 11 utworów (12 w wersji cyfrowej), będących reinterpretacjami kompozycji znanych artystów, m.in. Davida Bowiego, Toma Waitsa, The Velvet Underground, Sufjana Stevensa oraz Desireless. Projekt ten, zrodzony podczas występu Soap&Skin na festiwalu Donau w 2022 roku, opiera się na idei „ucieczki od samej siebie”. Artystka po jednokrotnym przesłuchaniu oryginału – często przez długie lata – decyduje się na nagranie utworu wyłącznie z pamięci. Takie podejście pozwala na stworzenie głęboko osobistych kompozycji, w których klasyczne utwory nabierają zupełnie nowego znaczenia.

Już 19 marca 2025 roku w warszawskim klubie Niebo artystka zaprezentuje materiał ze swojego najnowszego albumu „TORSO”, którego premiera miała miejsce 22 listopada 2024 roku nakładem Play It Again Sam. Wydarzenie to stanowi istotny punkt zwrotny w karierze Plaschg, która od debiutu w 2009 roku konsekwentnie redefiniuje granice tradycyjnej interpretacji muzyki.

Fenomenalne efekty medialne przyniosła również reinterpretacja utworu „Me and the Devil”, będącego coverem klasycznego bluesa Roberta Johnsona. Utwór zebrał ponad 200 milionów streamów i zainspirował 230 tysięcy kreacji na TikToku, co wpłynęło na wzrost miesięcznej liczby słuchaczy Soap&Skin do ponad 5 milionów. Sukces ten dowodzi, że artystyczna odwaga i innowacyjne metody pracy Plaschg znajdują uznanie zarówno wśród krytyków, jak i szerokiej publiczności, szczególnie w erze mediów społecznościowych, gdzie reinterpretacje mogą osiągać fenomenalne wyniki.

Powrót Soap&Skin do Polski jest wydarzeniem o szczególnym znaczeniu – ostatni koncert artystki na rodzimym gruncie odbył się w 2013 roku. Koncert w warszawskim klubie Niebo, który otworzy nową europejską trasę koncertową, będzie okazją do usłyszenia na żywo pełnego brzmienia utworów z „TORSO”, przygotowanych przez Plaschg we współpracy z zespołem. Występ ten ma być manifestem artystycznej transformacji, która łączy minimalistyczne kompozycje z bogatymi aranżacjami instrumentalnymi, nadając klasycznym utworom nową warstwę znaczeniową.

Nowy album „TORSO” stanowi naturalną ewolucję twórczości Soap&Skin. Już wcześniej albumy takie jak „Narrow” (2012) czy „From Gas to Solid / You Are My Friend” (2018) zawierały reinterpretacje utworów, które nie były od razu rozpoznawalne jako covery. Tym razem jednak artystka postanowiła, aby każda kompozycja była wynikiem głębokiej transformacji – od aranżacji po wykonanie, co jednoznacznie wskazuje na jej rozwój artystyczny i zdolność adaptacji do zmieniających się trendów na współczesnym rynku muzycznym.

Koncert w Warszawie odbędzie się 19 marca 2025 roku w klubie Niebo. To wydarzenie ma szansę stać się jednym z najważniejszych punktów muzycznego kalendarza w kraju, umożliwiając publiczności bezpośrednie doświadczenie artystycznej przemiany, która stoi za albumem „TORSO”.

Materiał przygotowany przez: Loco Motion Agency