Rock for People: Jak festiwal stał się europejskim liderem i aspiracją dla nowej publiczności

Kiedyś liczyły się tylko nazwiska. Dziś festiwale budują wspólnotę i tożsamość. Rock for People – lider w Czechach – zmienia się w Glastonbury Europy Środkowej. To festiwal przyszłości.

Choć Rock for People przyciąga uwagę spektakularnymi nazwiskami, siła tego festiwalu nie kończy się na headlinerach. W jubileuszowej edycji wystąpią artyści, którzy kształtowali historię muzyki ostatnich dekad – Guns N’ Roses, Linkin Park, Slipknot i Sex Pistols – ale także ci, którzy ją właśnie piszą: Fontaines D.C., Motionless In White, IDLES, Poppy, In Flames czy Skillet. W sumie ponad 180 artystów , z czego aż dwie trzecie to międzynarodowe składy – od gigantów sceny po najciekawsze debiuty ostatnich sezonów.

W jubileuszowej edycji udział weźmie ok. 50 tysięcy uczestników , a średnia dzienna frekwencja przekroczy 40 tysięcy – to więcej niż wiele zachodnich odpowiedników. Festiwal odbywa się w autorskiej lokalizacji Park 360 w Hradcu Králové , którą organizatorzy rozwijają niezależnie – oferując coś więcej niż pole namiotowe i scenę z kontenerów.

W 2025 roku Rock for People świętuje 30-lecie istnienia . Ale zamiast patrzeć wstecz, patrzy odważnie do przodu. Festiwal nie tylko prezentuje najmocniejszy line-up w swojej historii , lecz także definiuje nową tożsamość : jako lider wśród czeskich festiwali , marka z międzynarodowymi ambicjami, która już dziś przyciąga fanów z całej Europy.

Rock for People tworzy line-up z myślą o różnorodności, energii i współczesności. Trzonem pozostaje rock i jego nowe odnogi – od metalu po post-punk – ale obok gitarowych brzmień pojawiają się również projekty elektroniczne, alternatywne popowe zjawiska, a nawet muzyka z pogranicza performance’u. To nie przypadek – kuratorzy festiwalu konsekwentnie budują program tak, by zachować równowagę między legendami a świeżą krwią, pomiędzy klasyką a zaskoczeniem.

Co ważne, Rock for People nie tylko zaprasza wielkie gwiazdy – on je odkrywa. Wielu artystów, którzy dziś zapełniają hale koncertowe, zaczynało swoją europejską karierę właśnie na tej scenie. To jedna z cech wyróżniających festiwal: przywiązywanie ogromnej wagi do tzw. emerging artists – młodych międzynarodowych talentów, często pokazywanych po raz pierwszy czeskiej publiczności.

Ten sam mechanizm działa lokalnie. Rock for People wspiera rozwój młodej czeskiej i słowackiej sceny, dając artystom możliwość zagrania na dużych scenach i dotarcia do nowej, często międzynarodowej publiczności. Jednocześnie każdy dzień uzupełniany jest o jeden lub dwa dobrze znane, lokalne nazwiska, by zachować charakter wydarzenia dla wszystkich – od najbardziej oddanych fanów po okazjonalnych uczestników.

Ale Rock for People to również przestrzeń do rozmów o wartościach. Festiwal nie ukrywa swojego światopoglądu – mówi głośno o zrównoważonym rozwoju, inkluzywności, nowoczesnym obywatelstwie, znaczeniu wspólnoty i odpowiedzialnym podejściu do kultury. To festiwal, który wie, że dziś odbiorca nie chce tylko oglądać artystów – chce uczestniczyć w czymś większym, utożsamiać się z miejscem, które coś znaczy. I właśnie dlatego Rock for People nie tylko wyznacza trendy, ale coraz częściej sam je tworzy.