Jaka jest Warszawa Marka Bieńczyka, warszawskiego twórcy 2025?

Jury 18. Nagrody Literackiej Warszawy nazywa go “arcymistrzem polskiego eseju i wybitnym tłumaczem”. Mowa o Marku Bieńczyku, który w tym roku otrzymał tytuł Warszawskiego twórcy.

Warszawa. Czy lubi Pan to miasto? Co Pana tu szczególnie zadziwia, inspiruje, przyciąga?

MB: W Warszawie mieszkam od zawsze, więc nawet nie wiem, czy ją lubię czy nie lubię, po prostu wrosłem w nią tak bardzo, że nią jestem, a ona jest mną. Mówiąc górnolotnie, jest moim przeznaczeniem: na jej obrzeżach się urodziłem, tu mieszkam od zawsze i tu już zostanę do końca. Owszem, uciekałem z niej do innych miast zagranicą czy w kraju, kiedyś może Kraków, nie mówiąc o Paryżu, wydawały mi się o wiele fajniejszymi i bardziej atrakcyjnymi miastami, ale już od dawna nie. W Warszawie lubię najbardziej to, że tu mieszkam; miałem możliwości zamieszkania w Paryżu, lecz nigdy bym się na to nie zdecydował .Więc inaczej: lubię w Warszawie to, że nigdy nie zdecydowałem się na mieszkanie w innym miejscu. I to jeszcze: z czasem zaczęło mi się podobać, że przestrzeń warszawska jest kompletnie zwariowana, od czapy, i w związku z tym może przyjmować najprzeróżniejsze formy, jest rodzajem melting pot architektury, w którym miesza się wszystko, co projektantom przyjdzie do głowy. nawet te najgorsze pomysły wtapiają się w wyższą jakość, jaką jest to fascynujące pomieszanie z poplątaniem.

Jakie sytuacje pozwoliły/pozwalają Panu bliżej poznać Warszawę, jej historię i najciekawsze miejsca?

MB: Ojciec, który był warszawiakiem nieprzejednanym, absolutnym, kochał ją tak jak kocha się osobą bliską, zabierał mnie na niekończące się spacery po mieście. Uczył mnie miasta.

Co Pan odkrywa w Warszawie dla siebie i swojej twórczości?

MB: Nie umiem konkretnie odpowiedzieć; niewątpliwie jej topografia, a zwłaszcza topografia Grochowa, na którym żyłem przez pół wieku ukształtowała wydatnie moją wyobraźnię przestrzenną, a przez to sposób patrzenia na ludzi i na własną egzystencję.