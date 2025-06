Festiwal Animator 2025: legendy animacji, światowi twórcy i twórczynie oraz Kate Bush z szansą na nominację Oscarową®

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator w Poznaniu wkracza w dorosłość, rozpoczynając swoją 18. edycję.

W dniach 5–13 lipca 2025 roku festiwal po raz kolejny stanie się miejscem spotkań największych nazwisk światowej animacji, twórców i twórczyń poszukujących nowych form wyrazu i publiczności spragnionej odważnego, wizjonerskiego kina. Festiwal Animator posiada status wydarzenia kwalifikującego do Oscarów®, co czyni go jednym z najważniejszych przystanków na światowej mapie animacji. Film nagrodzony Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Krótkometrażowym zyskuje możliwość ubiegania się o nominację do Oscara® w kategorii krótkometrażowego filmu animowanego. Dla wielu artystów i artystek jest to szansa na wejście na najważniejszą filmową scenę świata. Wśród filmów walczących w konkursie, w tym roku znalazł się projekt autorstwa jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci świata muzyki. Kate Bush, ikona brytyjskiej sceny, tym razem daje poznać się publiczności jako twórczyni animacji ze swoim krótkim metrażem Little Shrew (Snowflake). To opowieść o ryjówce wędrującej przez zniszczony wojną świat w poszukiwaniu nadziei. Czarno-biała animacja powstała we współpracy z organizacją War Child. Kate Bush od dekad zachwyca publiczność swoją niepodrabialną wrażliwością artystyczną, a teraz, po raz pierwszy staje przed szansą na oscarową nominację w kategorii filmu animowanego. Jej fascynacja ruchomym obrazem widoczna była już wcześniej w legendarnych teledyskach takich jak Running Up That Hill czy Cloudbusting, które na zawsze zapisały się w historii kultury audiowizualnej.

Legendy, gwiazdy i mistrzowie animacji w Poznaniu Animator 2025 gromadzi w tym roku wyjątkowych gości, którzy kształtowali historię animacji na różnych kontynentach. Mike Hollingsworth, reżyser nadzorujący kultowy serial BoJack Horseman, zdradzi kulisy pracy nad jednym z najbardziej przełomowych seriali animowanych ostatniej dekady, zaś Joe Holman, mistrz lalkarstwa podzieli się doświadczeniem z pracy nad klasykami: Gnijącą panną młodą Tima Burtona czy Fantastycznym Panem Lisem Wesa Andersona. Poznań odwiedzi także Jean Barbaud i Afroula Hadjiyannakis, artyści związani z serią edukacyjną Było sobie życie, która wychowała całe pokolenia widzów na całym świecie. Na festiwalu pojawi się również Yoshimi Itazu, twórca poruszającego Pigtails i współpracownik legendarnego Satoshiego Kona przy filmach Paprika (tytuł będzie prezentowany na Animatorze) i Tokyo Godfathers. Krótkometrażowe animacje Itazu uzupełnią tegoroczny program.

Premiery z całego świata Festiwal Animator to przede wszystkim ogrom premier z całego świata. Wydarzeniem otwarcia będzie Dandelion’s Odyssey (Dmuchawce) autorstwa Momoko Seto - wizualna medytacja science fiction, w której nasiona mniszka lekarskiego, dryfując po zagładzie Ziemi w bezkresnym kosmosie, szukają nowego domu. Za wyjątkową stronę wizualną odpowiada Guionne Leroy, znany m.in. z Toy Story, a muzykę skomponował oscarowy laureat Nicolas Becker, autor dźwięku do podwójnego zwycięzcy Oscarów® Sound of Metal. Momoko Seto, znana wcześniej z Planet Σ nagrodzonego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, znów zachwyca eksperymentalnym językiem wizualnym. Wśród najbardziej oczekiwanych pokazów znalazła się japońska produkcja zainspirowana powieścią All You Need Is Kill (Na skraju jutra), którą w reżyserii Kenichiro Akimoto przeniesiono na duży ekran w pełnometrażowej animacji 3D. Historia młodych żołnierzy uwikłanych w pętlę czasu podczas walki z obcymi Gitai zdobyła światową sławę za sprawą hollywoodzkiej adaptacji Edge of Tomorrow (Na skraju jutra) z Tomem Cruisem i Emily Blunt. Teraz europejska publiczność będzie mogła zobaczyć animowaną wersję tej historii.

Festiwal zakończy południowokoreański pełnometrażowy debiut Kim Yong-Hwana, Your Letter, zrealizowany na podstawie popularnego webtoonu autorstwa Hyeon A Cho. So-ri, bohaterka filmu, po doświadczeniu przemocy w poprzedniej szkole, trafia na tajemniczy list pozostawiony przez nieznanego nadawcę. List ten prowadzi ją przez skomplikowaną drogę wykluczenia, przyjaźni i poszukiwania własnego głosu w obcym świecie. Europejska premiera filmu odbywa się dzięki współpracy Animatora z Centrum Kultury Koreańskiej. Ponad 300 filmów, dziesiątki pokazów specjalnych, retrospektyw, spotkań z twórcami i twórczyniami, koncertów, sekcji VR i eksperymentalnych doświadczeń audiowizualnych, a w tle atmosfera wielkiej filmowej uczty, gdzie twórcy z całego świata spotykają się z publicznością i, być może, z szansą na pierwsze kroki w wyścigu po Oscara®. Tak wygląda tegoroczny Animator, którego 18. edycja już za kilka tygodni rozpocznie się w Poznaniu.